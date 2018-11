I tifosi del River aggrediscono pullman del Boca | caos a Buenos Aires

ilnapolista

(Di sabato 24 novembre 2018) Calciatori sotto shock Sta succedendo di tutto a. Stasera si sarebbe dovuto giocare la partita di ritorno traPlate eJuniors, partita di ritorno della finale di Coppa Libertadores. La partita non si giocherà. C’è stata un’aggressione deidelal passaggio deldelche è stato colpito con pietre. I calciatori delsono sotto shock. L’organizzazione al momento ha solo posticipato l’orario d’inizio della finale. Ilfa sapere che i suoi calciatori non sono in condizioni di giocare.L'articolo IdeldelilNapolista.