I rapper si sono trasformati in poeti e cantautori? È la nuova vita dei bad boy

Mattia Briga / Il rapper sui social : 'Sono state fatte delle domande niente male' - Maurizio Costanzo Show - - IlSussidiario.net : Mattia Briga è tra gli ospiti del nuovo appuntamento del Maurizio Costanzo Show. Protagonista di una clip sui social, il rapper ha anticipato che...

Gemitaiz : "Nella scrittura siamo noi rapper a dettar legge in Italia. Le canzoni pop composte a più mani sono tutte uguali - tutte brutte" : Gemitaiz non si ferma mai e ora - pochi mesi dopo l'uscita dell'ultimo disco 'Davide' - è pronto a tornare con il mixtape 'QVC8', un nuovo capitolo della saga in rima ormai diventata cult sul web. Il ...

Fred De Palma scherzo Le Iene - il rapper furioso : “Sono andato fuori di testa” : Le Iene, scherzo a Fred De Palma divertentissimo scherzo divertentissimo delle Iene a Fred De Palma. Uno scherzetto che difficilmente dimenticherà, visto che è apparso parecchio provato e ha litigato di brutto con l’inviato-complice durante la messinscena. Ma cos’è successo esattamente? La trama è questa: Fred De Palma è stato contattato per dare la voce […] L'articolo Fred De Palma scherzo Le Iene, il rapper furioso: ...

Festa di Fedez al Carrefour - il rapper in lacrime chiede scusa : “Io non sono così” : Dopo la Festa a sorpresa in un supermercato di Milano, che ha scatenato numerose polemiche su social e giornali, Fedez si è scusato, su Instagram, con chi lo segue e lo ha criticato: “Questa cosa mi ha toccato tantissimo, perché mi dipinge come una persona lontana da ciò che sono”. Il rapper appare con gli occhi lucidi e la voce incrinata dall’emozione: “Vi chiedo scusa, mi farò perdonare”. L'articolo Festa di Fedez ...

Fedez e Chiara Ferragni/ “Lei è la mia medicina!” - il rapper senza maschere : “Sono diventato quello che…” : Fedez e Chiara Ferragni, il rapper milanese si confessa intervistato da Costanzo: “Lei è la mia medicina!”, il rapper senza maschere: “Sono diventato quello che…”.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 06:01:00 GMT)