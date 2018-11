I nomi in pole per le reti Rai

Consob - stretta finale sulla nomina : Minenna in pole per la presidenza : Il dado sarebbe tratto. La casella più importante del giro di nomine di fine anno, quella della Consob, avrebbe un nome: Marcello Minenna. Salvo sorprese, sempre possibili quando si tratta di nomine ...

Economia - il futuro è sempre più circolare : Italia in pole position in Europa : Tag: ecomondo Economia circolare green rifiuti Contenuti sponsorizzati Per approfondire Ambiente, Giornata Mondiale e Ecomondo mettono l'accento sulla lotta alla plastica Ecomondo e Key Energy: oltre ...

Ecomondo - Italia in pole position nell'economia circolare : Roma, 6 nov., askanews, - L'Italia è in pole position in Europa nell'economia circolare. Nel settore rifiuti siamo alla vigilia del recepimento di nuove importanti direttive europee indirizzate verso la circular economy, quelle entrate in vigore il 4 luglio scorso. Un ...

Francesco e Giulia Gf Vip - polemica sul Web : “Finti! Si accordano per le nomination” : Gf Vip, Francesco Monte e Giulia Salemi: una coppia strategica? Francesco e Giulia del Gf Vip 2018 sono nell’occhio del ciclone! Perché? Per due motivi precisi: il primo è che per un grande numero di telespettatori non sono davvero una coppia e starebbero quindi recitando una parte; il secondo, invece, è che fanno strategie su […] L'articolo Francesco e Giulia Gf Vip, polemica sul Web: “Finti! Si accordano per le ...

nomine Rai - chi è in pole : Sul Giornale radio, dove sembra prevalere la sensibilità del M5S, in pole c'è Giuseppe Carboni, 20 anni di radio alle spalle, attualmente in forza alla redazione politica del Tg2. A Rai sport per la ...

GRANDE FRATELLO VIP 2018 - PRIMA PUNTATA/ nomination - gaffe e prime polemiche : Silvestrin buttato fuori? : PRIMA PUNTATA per il GRANDE FRATELLO Vip 2018. Dopo l'entrata nella casa dei 19 concorrenti, arrivano le prime Nomination. E scoppia il caso: chi è Silvestrin?(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 07:00:00 GMT)

Economia : premier Conte su stime Ocse - libere valutazioni ma non raccolgo polemiche : Salisburgo, 20 set 17:20 - , Agenzia Nova, - Sulle considerazioni dell'Ocse in merito all'Economia italiana, il premier Giuseppe Conte non fa valutazioni. "Non raccoglierei polemiche... , Beb,