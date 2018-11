I migranti ora sfidano la Manica | in una settimana 26 recuperati in mare

"Discriminarono i migranti" - ora i Comuni anti-accoglienza sono condannati a risarcire : La vicenda esaminata dal tribunale di Milano nasce nel settembre 2017 quando numerosi sindaci leghisti avevano adottato un...

Trump ora avverte i migranti : "Pronti a usare forza letale" : Donald Trump usa il pugno di ferro. Il presidente degli Stati Uniti conversando con alcuni cronisti ha parlato di uso della 'forza letale' contro i migranti che stanno per arrivare alla frontiera con ...

Grosseto - migranti nelle aule in orario scolastico. Forti polemiche : ... notizie di cui i giornali di cronaca sono ormai pieni quotidianamente. 'Troppo spesso leggiamo infatti sui giornali notizie raccapriccianti che hanno per protagonisti persone che vengono da altri ...

Qui non potete stare. I migranti di Baobab cacciati ancora dalla municipale : Una cinquantina di persone senza dimora che in queste notti hanno trovato riparo a piazzale Giovanni Spazzolini, nei pressi della stazione Tiburtina, sono state allontanate questa mattina dai vigili urbani di Roma. Alcune di queste erano ospiti del Baobab, l’accampamento informale sgomberato mercole

Manovra - Giorgia Meloni contro l'emendamento grillino : "Ora gli italiani devono pure pagare i preservativi ai migranti?" : l'emendamento alla Manovra presentato dal Movimento 5 Stelle - come ci si poteva immaginare - sta facendo discutere. Distribuire gratis preservativi agli under 26 e ai richiedenti asilo non fa emozionare proprio tutti. Così Giorgia Meloni ha subito alzato la voce. "preservativi gratis per i richiedenti asilo. La proposta choc del M5S alla legge di Bilancio. Così oltre a vitto e alloggio, paghetta e Wi-Fi, gli italiani dovranno pagare pure i ...

Che fine faranno ora i migranti del Baobab? : Sgomberata dalle forze dell'ordine la tendopoli allestita da un anno e mezzo dai volontari di Baobab Experience dietro la Stazione Tiburtina a Roma, i migranti del centro Baobab sono stati accompagnati in via Patini presso la questura di Roma per l'identificazione e la loro posizione è al vaglio. La struttura da un anno e mezzo svolgeva il ruolo di punto di raccolta per migranti in transito. Nel campo erano presenti ...

Colle - da leader Ue coraggio su migranti : ANSA, - ROMA, 13 NOV - Ci auguriamo che i Membri dell'Unione Europea - tutti - riescano a identificare e perseguire politiche sempre più comuni, volte a governare con coraggio un fenomeno non certo ...

migranti - la Lega in Lombardia non vuole farli lavorare in parchi e giardini : “Premiare i Comuni che non li utilizzano” : Un sistema di premi destinati ai Comuni lombardi che scelgono di non impiegare i Migranti nella manutenzione del verde pubblico. Perché prima ci sono gli italiani e, nello specifico, i lombardi. La proposta è contenuta in una mozione firmata da sette consiglieri regionali della Lega e che sarà discussa domani, martedì, al Pirellone. Un documento che va in controtendenza rispetto a diversi progetti messi in campo negli ultimi mesi da Nord a Sud e ...

migranti - diario dalla Mediterranea – Ho visto quindi so qual è il coraggio di chi resta “a casa sua” : Dedicato a chi ha il coraggio di restare Siamo partiti. In questi giorni sarò consigliere regionale in trasferta, medico di bordo sulla nave Mar Jonio, Mediterranea, battente bandiera italiana, impegnata in operazioni di monitoraggio, denuncia e soccorso nelle acque internazionali tra le coste italiane e la Libia. La gente muore, non ci sono ambulanze nel mare, non ci sono dottori. Siamo pronti, il semaforo verde è arrivato. Mentre mi trovo in ...

La Ong italiana ancora in mare. "Pronti a soccorrere i migranti" : La Mare Jonio è tornata in mare. Dopo una sosta di alcuni giorni nel porto di Palermo, il rimorchiatore del progetto "Mediterranea" è tornato in navigazione per posizionarsi davanti alla coste delle Libia per monitorare le partenze dei barconi e segnalare le emergenze che riguardano i flussi migratori. E di fatto la mission dell'imbarcazione non cambia: segnalare ma anche interevnire "qualora fosse necessario".E la ong in salsa italiana adesso ...

migranti - i rimpatri coatti segnano il passo. E Salvini ora punta su quelli volontari per rimandare a casa 2700 persone in tre anni : 'Dopo anni di governo Pd, rispedire i clandestini nel Paese d'origine è quasi impossibile. Ma, dopo aver praticamente azzerato gli sbarchi, stiamo lavorando anche su questo e sono fiducioso'. I ...

migranti - Salvini ora prepara la sforbiciata ai 35 euro : Matteo Salvini rispolvera i temi a lui cari. E lo fa alla Festa della Lega di Garbagnate Milanese e poi in collegamento con L'Arena di Massimo Giletti. "Entro i prossimi 10 giorni i famosi 35 euro al giorno non saranno più 35 euro al giorno, ma gli daremo un bel taglio", ha annunciato il vicepremier.Che poi ha aggiunto: "Meno soldi per immigrati e richiedenti asilo, più soldi per sicurezza e forze dell'ordine, con 10mila nuove assunzioni! Ne ...

CAROVANA DI migranti : MESSICO OFFRE PERMESSO DI SOGGIORNO TEMPORANEO/ In migliaia rifiutano : vogliono gli Usa : CAROVANA di MIGRANTI: MESSICO OFFRE PERMESSO di SOGGIORNO: l'offerta del presidente Nieto rifiutata da migliaia di persone. Il loro obiettivo restano gli Usa.