I Grimaldi in festa nel Principato e gli altri gossip della settimana

I look delle Grimaldi al gala della Festa Nazionale di Monaco : Charlène in AkrisCharlèneCarolinaCarolinaCarolinaCarolinaBeatrice Borromeo in Giorgio Armani PrivéIeri, al Principato di Monaco, la famiglia Grimaldi si è ritrovata alla Rocca per celebrare la Festa Nazionale, Dalla funzione religiosa di rito alla cerimonia di gala. Nonostante mancasse all’appello Charlotte, gli sguardi del mondo intero – e delle fashioniste appassionate di famiglie reali – erano puntati tutti sulle donne ...