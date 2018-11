I gilet gialli ora marciano su Parigi

ilgiornale

: I gilet gialli puntano su Parigi - Agenzia_Italia : I gilet gialli puntano su Parigi - SkyTG24 : #UltimOra #Francia uomo dei 'gilet gialli' barricato in centro commerciale ad #Angers minaccia di farsi esplodere.… - SkyTG24 : #Francia, gilet giallo minaccia: 'Ho una bomba. #Macron ci riceva' -

(Di sabato 24 novembre 2018) Si è infilato il giubbotto giallo, simbolo della protesta contro il caro carburante in Francia, e si è barricato dentro un centro commerciale di Angers, 150mila abitanti nel nord-ovest del Paese. Ha chiesto di incontrare il presidente Emmanuel Macron e, per farsi prendere sul serio, ha mostrato una granata (o forse un lacrimogeno) e ha aggiunto di avere nello zaino dell'esplosivo. È questo l'ultimo episodio della mobilitazione dei francesi contro l'aumento di 6,5 centesimi per litro del prezzo del gasolio e di 2,9 centesimi di quello della benzina decisi dall'esecutivo. Un episodio che preoccupa non solo per la violenza, ma anche per il tempismo: dopo che 290mila persone sabato sono scese in piazza in diverse città d'Oltralpe, è prevista per oggi la maxi manifestazione deis jaunes a. L'emittente France 3 ha anticipato che per l'occasione verranno dispiegati nella capitale ...