I gilet gialli a Parigi invadono gli Champs-Elysees Tensioni tra manifestanti e polizia

Caro carburanti<br> - I gilet gialli invadono Parigi : I "gilet gialli" hanno invaso le strade di Parigi. Come annunciato negli scorsi giorni, diverse centinaia di persone si sono dirette nella capitale francese per manifestare contro l'aumento dei prezzi dei carburanti previsto per il prossimo gennaio, quando il governo imporrà un rinCaro di 2,9 centesimi al litro per la benzina e di 6,5 centesimi per il gasolio.Protesta, atto secondo. Dopo le contestazioni della scorsa settimana, i ...