Hockey ghiaccio | Alps League 2019 | Val Pusteria sa solo vincere | cadono i Falcons | mentre

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano cade a sorpresa in casa contro Znoijmo e non approfitta del ko dei Graz99ers : cade a sorpresa l’HCB Alto Adige Alperia nella 21esima giornata della Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019. Brutto ko per gli altoatesini che vengono sconfitti al Palaonda dai cechi dell’HC Znoijmo con il punteggio di 1-2. Sconfitta bruciante per i Foxes che mancano il sorpasso in vetta ai Graz99ers che, a loro volta, inciampano in casa del Linz. Domani in campo i Vienna Capitals che proveranno a risalire in prima ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Valpusteria inarrestabile - impresa Vipiteno all’overtime - vince anche Milano - cadono Cortina e Gherdeina : Si è conclusa da poco la 18ma giornata di Alps League 2018-2019. Dopo i due anticipi di ieri (Bregenzerwald-Fassa 6-2 e Klagenfurt-Renon 3-6), si sono disputati altri 5 incontri ed ognuno di questi ha visto in campo una squadra italiana: la regina incontrastata rimane Valpusteria che, con la vittoria casalinga ai danni del Salisburgo per 5-2, raggiunge il clamoroso bottino di 16 successi in altrettante partite. Ottime prestazioni anche di ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : arriva la sesta vittoria di fila per Ritten sul Klagenfurt - ancora sconfitta Fassa dal Bregenzerwald : Si sono appena conclusi i due anticipi della 18ma giornata del torneo europeo di Alps League 2018-2019, con le vittorie di Ritten, sul campo del Klagenfurt II 6-3, e di Bregenzerwald, per 6-2 in casa contro Fassa. Per i Rittner Buam si tratta del sesto successo di fila nella competizione, che riscatta parzialmente la deludente parentesi della Continental Cup, mentre i Falcons navigano in acque gelide, penultimo posto in classifica e nona ...

Hockey ghiaccio - Champions League 2018-2019 : si chiude qui l’avventura di Bolzano - vittoria netta del Plzen anche nel match di ritorno : Senza storia anche il match di ritorno, valido per l’accesso ai quarti di finale di Champions League 2018-2019, tra i cechi del Plzen e Bolzano. Le Foxes, dopo la pesantissima sconfitta casalinga dell’andata per 6-1, subiscono altre 6 reti in terra nemica riuscendo ad andare a segno solamente due volte per un complessivo di 12-3. I padroni di casa vanno subito in vantaggio con la rete al 15′ di Milan Gulas (primo dei 4 suoi gol ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018-2019 : clamoroso ko interno per Bolzano che cede la vetta ai Graz99ers : La 20esima giornata della Erste Bank Eishochey Liga – EBEL 2019 regala all’HCB Alto Adige Alperia una delle sconfitte più clamorose della sua storia recente. La formazione di Bolzano, infatti, crolla al Palaonda con il punteggio di 8-5 contro l’HC TWK Innsbruck che, in avvio di secondo tempo, si trovava sotto per 0-4. Con questo ko la formazione allenata da coach Kai Suikkanen (che solitamente eccelle proprio quando c’è d ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018-2019 : Bolzano soffre ma vince all’overtime il big match contro i Graz99ers e scappa in classifica : Successo di capitale importanza per l’HCB Alto Adige Alperia nel 19esimo turno della EBEL – Erste EisHockey Liga 2019. Gli altoatesini, infatti, passano all’overtime in casa dei Graz99ers, con i quali condividevano la testa della classifica a quota 39 punti, nel big match del 19esimo turno. Con questo successo i Foxes passano a condurre con 41 punti, uno in più dei rivali e 4 nei confronti dei Vienna Capitals che cadono ancora, ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : vincono Gherdeina contro Milano e Cortina contro Asiago - mentre cadono i Falcons : Si è andata a completare la 16esima giornata di Alps League 2019 di Hockey su ghiaccio (manca solamente il match tra Renon e Wipptal Broncos, che sarà recuperato il 4 dicembre) con quattro sfide, tre delle quali hanno visto all’opera nostre rappresentanti. Vittorie importanti per Gherdeina e Cortina, mentre i Falcons Fassa cadono in casa contro l’EK Eisbären. Nell’ultimo match il Red Bull Hockey Juniors regola l’EC KAC II ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Valpusteria soffre ma vince sul campo del Bregenzerwald ai rigori e resta imbattuta : Ancora una vittoria per Valpusteria, la 14ma su 14 incontri totali, nel campionato europeo di Alps League 2018-2019. I Lupi si sono imposti, con qualche inaspettata difficoltà, in casa del Bregenzerwald, squadra austriaca da un bel po’ a secco di vittorie. Per gli italiani è arrivato il successo ai rigori, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e dell’overtime, che permette loro di portare a 10 i punti di vantaggio su Lustenau ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2018-2019 : Bolzano vince sul campo del Dornbirn 4-1 e mantiene la prima posizione in classifica : Continua la cavalcata inesorabile di Bolzano nel campionato austriaco di EBEL 2018-2019. Per le Foxes, infatti, arriva la quarta vittoria di fila, in casa del Dornbirn per 4-1, che permette loro di restare in prima posizione appaiati al Graz, uscito a fatica vincitore dal campo del Fehervar AV19 per 7-6 solo dopo l’overtime. Bolzano passa in vantaggio dopo poco più di 16 minuti con la rete del canadese Daniel Catenacci su assist del ...

Hockey ghiaccio - Euro Ice Challenge 2018 : si conclude in débacle l’avventura dell’Italia sconfitta 7-1 dall’Ungheria : Finisce nel peggiore dei modi l’avventura della Nazionale italiana di Hockey ghiaccio all’Euro Ice Challenge 2018, sconfitta nettamente dai padroni di casa dell’Ungheria con il risultato di 7-1. Dopo la vittoria all’esordio contro la Corea del Sud, sono arrivate due delusioni cocenti per mano dei kazaki e degli ungheresi, che hanno rilegato gli azzurri al terzo posto finale. Ad aprire le danze è il gol di Andrew Sarauer, ...

Hockey ghiaccio - Italia-Ungheria oggi : orario d’inizio e programma : Si conclude oggi alle 16:00 l’ultima giornata di Euro Ice Hockey Challenge 2018 con l’incontro tra Italia e Ungheria, valido per il secondo posto nella competizione (la prima piazza è stata conquistata dal Kazakistan, vittorioso in tutte e tre le partite disputate). I ragazzi di coach Clayton Beddoes ci tengono a fare bene e a conquistare il successo ai danni dei padroni di casa, leggermente favoriti sulla carta. Di seguito tutte le ...

Hockey ghiaccio - Euro Ice Challenge 2018 : Italia sconfitta dal Kazakistan per 3-2 nella sfida per il primo posto : Giornata amara per i colori azzurri all’Euro Ice Challenge 2018, torneo di Hockey su ghiaccio che ha visto la Nazionale Italiana uscire sconfitta dallo scontro diretto per la prima posizione contro il Kazakistan, che ha chiuso il suo ciclo di partite con 3 vittorie in altrettanti incontri. Prima del successo sull’Italia, infatti, i kazaki si erano già imposti sui padroni di casa dell’Ungheria mercoledì (3-1) e sulla Corea del ...

Hockey ghiaccio - Euro Ice Challenge 2018 : dopo l’esordio vittorioso l’Italia affronta il Kazakhstan per la vetta della classifica : dopo il brillante esordio di mercoledì con il 5-2 rifilato alla Corea del Sud, la Nazionale italiana di Hockey su ghiaccio torna in campo per il secondo impegno del girone nel corso dell’Euro Ice Hockey Challenge 2018. La compagine guidata da coach Clayton Beddoes proverà a chiudere in anticipo i conti nel proprio raggruppamento, sfidando alle ore 16.00 il Kazakhstan, reduce dal successo per 3-1 sui padroni di casa dell’Ungheria. Gli ...