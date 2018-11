Hale - per Trump - partnership essenziali : Hale ha poi indicato gli altri concetti fondamentali dell'amministrazione Usa: "Ricentrare la politica estera sugli interessi americani; considerare la sovranità delle nazioni come la base per l'...

Trump miope sul petrolio : prezzi troppo bassi un rischio per gli Usa dello sHale : ... e il possibile contagio a settori adiacenti, dai servizi all'immobiliare, rischia di pesare sull'economia , al punto da compensare secondo alcuni analisti i benefici di una bolletta energetica più ...

THales Alenia Space e ONERA - centro di ricerca aerospaziale francese : siglato accordo di cooperazione : Thales Alenia Space (Thales 67% e Leonardo 33%), principale attore nel mercato satellitare, dell’esplorazione spaziale e delle infrastrutture orbitali, e ONERA (Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales), il centro di ricerca aerospaziale francese, hanno siglato un accordo di cooperazione nel campo delle attività spaziali. Thales Alenia Space e ONERA hanno già collaborato a diversi progetti spaziali innovativi per diversi anni, ...

WWE – Questa volta è ‘per sempre’ - Shawn MicHales svela : “non combatterò mai più - sono contento sia finita” : Shawn Michaels annuncia ufficialmente, nuovamente e definitivamente, il suo ritiro: quello di Crown Jewel è stato l’ultimo match della sua carriera Dopo otto anni di assenza da un match ufficiale, Shawn Michaels è tornato su un ring WWE ieri notte, per prendere parte al main event di Crown Jewel. HBK si è unito a Triple H, riformando la storica DX, per affrontare e battere i Brothers of Destruction, The Undertaker e Kane. Un main ...

13enne barese pronta al suicidio per il Blue WHale viene salvata dalla polizia : Una tredicenne della provincia di Bari sarebbe stata coinvolta nel "gioco mortale" Blue Whale insieme con altre quattro minorenni, "amiche di chat", di altre regioni d'Italia. Lo ha scoperto la polizia di Stato, coordinata dalla Procura minorile di Bari, che ha ricostruito la vicenda, riuscendo a salvare la 13enne. È emerso che la ragazza era arrivata ad un livello già molto avanzato del gioco, al termine del quale è ...

Nuova reunion di One Tree Hill con concerto per i fratelli Scott - Haley e tanti altri volti del cast (foto e video) : Una Nuova reunion di One Tree Hill si è tenuta al Wilmington Convention Center il 20 e 21 ottobre per l'ottava convention EyeCon che celebra la serie di The CW considerata rivale ed erede di Dawson's Creek. Stavolta ad essersi ritrovati sullo stesso palco sono i stati i due protagonisti del teen drama creato da Mark Schwahn nel 2003, gli interpreti dei fratelli Scott, ma anche altri volti fossi del cast. Hanno partecipato all'evento James ...

Nuovo ranking WTA 22/10/2018 – Halep al top - Kerber supera Wozniacki : Camila Giorgi la migliore azzurra : Il Nuovo ranking WTA aggiornato al 22/10/2018: Halep ancora al top, Kerber supera Wozniacki, Kvitova e Pliskova guadagnano due posizioni. Camila Giorgi migliore azzurra Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking WTA. La nuova classifica femminile vede Simona Halep ancora al top, davanti ad Angelique Kerber che scavalca Caroline Wozniacki. Recuperano due posizioni Kvitova e Stephens (5° e 6°). Perde 3 ...

Archeologia : il premio KHaled al-Asaad 2018 va alla “piccola Pompei” scoperta in Francia : Vienne, considerata la “piccola Pompei francese”, ha ricevuto l’International Archeological Discovery Award, il premio intitolato a Khaled al-Asaad, direttore dell’area archeologica e del Museo di Palmira dal 1963 al 2003 che ha pagato con la vita la difesa del patrimonio culturale, finendo trucidato dall’Isis. Vienne di trova sulle sponde del Rodano, a circa 30 km a sud di Lione; era una città romana di circa 7mila mq abitata ...

Spazio - Galileo : l’ESA sceglie THales Alenia Space per la fase operativa della Missione di Terra e le Infrastrutture di Sicurezza : Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato oggi un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che agisce per conto della ComMissione Europea (CE) e l’Agenzia Europea GNSS (GSA), per lo sviluppo e il dispiegamento della prossima versione del segmento di Terra della Missione Galileo (GMS) e l’infrastruttura di Sicurezza (GSF), congiuntamente note come WP2X. Questo contratto del valore di circa 324 ...

Tennis - Simona Halep rinuncia alle WTA Finals : “Non sono riuscita a recuperare come avrei voluto” : Niente da fare per Simona Halep. come era prevedibile, la n.1 del mondo è stata costretta a dare forfait per le WTA Finals 2018 che si terranno a Singapore dal 21 al 28 ottobre sul veloce indoor dello Sports Hub della metropoli asiatica. Il Masters del Tennis femminile, dunque, non vedrà al via la sua leader visto che ormai da diverse settimane la giocatrice rumena soffre di un problema alla schiena che già l’aveva portata a saltare alcuni ...

Omicidio Pamela Mastropietro - chiesto rinvio giudizio OsegHale/ Ultime notizie - attesa per udienza preliminare : Omicidio Pamela Mastropietro, chiesto rinvio giudizio Oseghale. Ultime notizie Macerata, attesa per udienza preliminare: accuse supportate da testimonianza ex compagno di cella(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 23:34:00 GMT)

THales Alenia Space - superati test moduli fotovoltaici per dirigibile stratosferico : Thales Alenia Space ha completato con successo i test di validazione statica meccanica dei primi moduli fotovoltaici in scala reale progettati specificatamente per il dirigibile stratosferico autonomo ...