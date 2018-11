Guerriglia a Parigi | i gilet gialli devastano gli Champ-Elysee Diretta

"Gilet gialli" respinti : Champs Elysées evacuati |Parigi - una giornata di vera Guerriglia | Foto Video : Dopo otto ore di guerriglia tra gilet gialli e agenti, gli Champs Elysées a Parigi sono stati evacuati e la situazione è tornata alla normalità. Il bilancio finale è di venti feriti tra i manifestanti e quattro tra i poliziotti. Si contano poi 42 arresti a Parigi e 130 in tutta la Francia. Macron: "Grazie alla polizia, vergogna per gli aggressori".

Gilet gialli - Guerriglia a Parigi - Macron : vergogna per gli aggressori : Lacrimogeni sugli Champs Elysées - I lacrimogeni e il fumo delle barricate incendiate hanno invaso gli Champs-Elysées per tutto il giorno, con le manifestazioni dei Gilet gialli sfociate in violenti ...