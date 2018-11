Groupe PSA inaugura una fabbrica di motori e trasmissioni in India

A ottobre il mercato frena ma Groupe PSA Italia cresce : In un mercato dell’auto che a ottobre registra una frenata (-8,2%), tutti i Marchi di Groupe PSA Italia crescono in quota di mercato, raggiungendo il 16,5% (vetture e veicoli commerciali), 0,8 punti in più rispetto a ottobre 2017 (15,7%). A ottobre Citroën, DS Automobiles, Opel e Peugeot hanno immatricolato complessivamente 26.870 vetture e veicoli commerciali, […] L'articolo A ottobre il mercato frena ma Groupe PSA Italia cresce sembra ...

Groupe PSA per la prima volta numero uno in Europa : Un mese di settembre che entra nella storia per Groupe PSA, che per la prima volta è il Gruppo automotive numero uno in Europa in termini di immatricolazioni di vetture, scalando di un posto la classifica (come da comunicato stampa di ACEA che potete leggere in basso). Tale risultato, conseguito per la prima volta nella […] L'articolo Groupe PSA per la prima volta numero uno in Europa sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Carlo Leoni Corporate Comunication Leader Groupe PSA Italia : A partire dal mese di settembre 2018, per garantire l’armonizzazione delle comunicazioni Corporate per Groupe PSA, è stato nominato un «Corporate Comunication Leader» nei principali Paesi d’Europa. In Italia, l’incarico di «Corporate Comunication Leader» è stato affidato a Carlo Leoni «Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne» che assume quindi la responsabilità di: • Essere portavoce di […] L'articolo Carlo Leoni Corporate ...

Groupe PSA a e_mob 2018 : Groupe PSA partecipa per il secondo anno consecutivo a e_mob, la Conferenza Nazionale sulla Mobilità elettrica che dal 27 al 29 settembre riunisce presso il Palazzo della Regione Lombardia, a Milano, istituzioni nazionali e locali, Case automobilistiche, università, centri di ricerca per discutere del futuro della mobilità sostenibile in Italia. Le parole chiave di e_mob […] L'articolo Groupe PSA a e_mob 2018 sembra essere il primo su ...