Greenpeace in azione al Porto di Rotterdam sulla nave cisterna con derivati dell’olio di

PFAS - Greenpeace in azione in Veneto : «Chiediamo l’immediata bonifica del sito di Miteni» [FOTO] : 1/8 Lorenzo Moscia/ Greenpeace ...

Giornata per eliminazione totale delle armi nucleari : Greenpeace chiede la ratifica italiana del trattato ONU : In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione totale delle armi nucleari, Greenpeace ha scritto al Presidente della Camera, Roberto Fico, e al Vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, per chiedere una rapida ratifica del trattato ONU per la Proibizione delle armi nucleari (TPNW) da parte dell’Italia. Il TPNW è stato adottato il 7 luglio 2017 ma, a distanza di poco più di un anno, solamente quindici Paesi – tra cui la ...