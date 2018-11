Grande Fratello Vip | la regia del reality va fuori controllo | c' è la Salemi in costume

Grande Fratello Vip - Francesco Monte attaccato da Striscia : 'È protetto da Signorini' : Non c'è pace per Francesco Monte che ad oggi continua ad essere uno dei personaggi più bersagliati di questa terza edizione del Grande Fratello Vip 3 in onda su Canale 5. Nel corso delle ultime ore, abbiamo visto che Striscia la notizia si è accanita nuovamente nei confronti dell'ex tronista di Uomini e donne, massacrandolo in diretta televisiva con l'accusa di essere un raccomandato e alludendo al fatto che il ragazzo fosse protetto ...

Grande Fratello Vip - Maria Monsè attacca Cecchi Paone : «Arrogante e cattivo - sono stata bullizzata» : Maria Monsè dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, programma seguito da Leggo.it, se la prende con l’ex coinquilino Alessandro Cecchi Paone, con cui di certo non ha avuto un buon rapporto all’interno del reality condotto da Ilary Blasi. Le accuse sono quelle di averla bullizzata: “Credo di esserne stata vittima di bullismo, assolutamente. Alessandro, per quanto sia un uomo di cultura, è anche crudele e sbeffeggiatore, un provocatore ...

Grande Fratello Vip - Stefano Sala e lo schiaffo a Benedetta Mazza : 'Io spero che tutto torni come prima' : Parole importanti quelle proferite nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 novembre, da Stefano Sala nella casa del Grande Fratello Vip . Il modello, visibilmente pensieroso per via delle dichiarazioni ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte fregato a un passo dalla finale? La frase che lo può condannare : Le parole pronunciate da Francesco Monte nella serata di oggi, venerdì 23 novembre, hanno fatto molto discutere il web. Ancora una volta, l'argomento trattato è quello del rapporto che ci deve essere ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi tocca il fondo : peggior dato di ascolti di sempre - a Mediaset panico finale : Verso la finale, o verso il baratro? Il Grande Fratello Vip ha registrato giovedì sera il peggior risultato della stagione e di tutte le tre edizioni in termine di ascolti. Per Ilary Blasi , già alle ...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander e il gelo con Elia Fongaro. Walter Nudo confessa : 'Non è felice' : Dopo il bacio e il gelo in diretta, su Jane Alexander ed Elia Fongaro . arriva un'altra sentenza 'tombale'. È Walter Nudo , Grande favorito per la vittoria finale al Grande Fratello Vip , a commentare ...

Francesco Monte al Grande Fratello Vip : “Gabriel Garko? Mi piace!” : Grande Fratello Vip: Francesco Monte difende Gabriel Garko Francesco Monte non ha mai fatto mistero che il suo sogno nel cassetto è quello di fare l’attore, di recitare sul piccolo schermo degli italiani. A tal proposito, mentre si parlava di fiction e recitazione, Lory Del Santo ha chiesto al secondo finalista del Grande Fratello Vip cosa pensasse di Gabriel Garko, visto che fisicamente sembra ricordarglielo. L’ex tronista di ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini mette a tacere Elia Fongaro : 'Ma quale emozionato - ha la faccia...' : L'espressione eloquente di Elia Fongaro , una volta saputo che l'eliminato della dodicesima diretta del Grande Fratello Vip era proprio la sua Jane Alexander , non è sfuggita a nessuno. In particolar ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte raccomandato? L'ipotesi del web e di 'Striscia' : Giovedì 22 novembre, Francesco Monte è stato nominato secondo finalista ufficiale del Grande Fratello VIP; dopo Silvia Provvedi, infatti, è stato il bel pugliese a strappare un biglietto per la puntata conclusiva del 10/12. A differenza di quello che è accaduto con la cantante de Le Donatella, però, l'altra sera non è stato il pubblico da casa a decidere che il tronista sarebbe approdato all'ultima diretta. Il fatto che il 30enne sia stato ...

Grande Fratello Vip - Giulia Provvedi in crisi per amore : il mistero dell'aereo che vola sopra la Casa : La mamma di Giulia Provvedi affitta un aereo per farlo passare sulla Casa di Cinecittà con uno striscione e tranquillizzare la figlia sulla fedeltà del fidanzato. Durante la scorsa puntata del Grande ...

Grande Fratello Vip - il vestito scandalo di Giulia Provvedi : la scollatura da urlo sbattuta in prima serata : Giulia Provvedi è stata di certo una delle protagoniste della diretta di ieri, giovedì 22 novembre, del Grande Fratello Vip . Oltre a essere stata chiamata più volte in causa dalla conduttrice Ilary ...

Grande Fratello Vip - Alfonso Signorini guida la rivolta degli eliminati contro i finalisti : 'Nella storia...' : Il meccanismo adottato dal Grande Fratello Vip per decretare il secondo finalista non è piaciuto solo al pubblico da casa ma anche dagli ex concorrenti del reality-show. In particolar modo la scelta ...

Grande Fratello Vip - Giulia Provvedi - striscione di Pierluigi Gollini : "Ti amo come il primo giorno" : Ci sono novità per quanto riguarda il presunto tradimento operato da Pierluigi Gollini ai danni della fidanzata Giulia Provvedi, attualmente reclusa nella Casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata speciale di ieri sera, Ilary Blasi ha fatto sapere che la trasmissione è stata diffidata da Gollini dal parlare della sua vita privata. Per questo motivo, Deianira Marzano, l'influencer che per prima ha lanciato i rumors sul presunto ...