Gli USA invitano a boicottare le infrastrutture 5G di Huawei

L’olio extravergine promosso a “farmaco” neGli USA : L’olio extravergine di oliva promosso a “farmaco” per prevenire l’infarto e le altre malattie del cuore negli Stati Uniti, smentendo quanti vorrebbero tassarlo e marchiarlo con bollini neri e semafori rossi: lo rende noto la Coldiretti, in occasione della Giornata della Riscossa degli oli italiani promossa nei Mercati di Campagna Amica di tutta Italia, in riferimento all’invito pubblicato dalla Food and Drugs ...

Il Sole verso la causa aGli ex manager : Il cda del Sole 24 Ore ha deliberato di avviare la procedura per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori. A essere coinvolti potranno essere Benito Benedini, ...

Allarme clima neGli USA - rapporto Congresso : "Andrà perso 10 Pil%" - : Il documento, reso noto dalla Casa Bianca, sostiene che sono stati sprecati 15 anni utili per dare una risposta al problema. "Le condizioni climatiche del futuro saranno diverse da quelle del passato",...

Huawei - Gli USA chiedono agli alleati di boicottarla : rischi alla sicurezza : Boicottare il colosso cinese Huawei. Ancora scontro Usa-Cina, in quella che è stata definita una nuova guerra fredda. Il governo degli Stati Uniti ha messo in atto un boicottaggio ai danni di Huawei, ...

Siracusa - donna costringeva i fiGli minorenni a prostituirsi : tra i clienti un carabiniere : Succede in un piccolo paese in provincia di Siracusa, dove una donna di circa 43 anni avrebbe costretto i propri figli alla prostituzione per ben due anni. I tre bambini, di 3, 4 e 7 anni, venivano maltrattati ed obbligati a soddisfare le richieste dei clienti che con regolarità venivano ospitati nell'abitazione, tra questi vi è anche un carabiniere di 41 anni che è stato prontamente arrestato. Ad avere portato alla terribile scoperta sarebbero ...

Siracusa - madre costringe per due anni i tre fiGli a prostituirsi. Arrestata insieme al consuocero e a un carabiniere : Tre bambini di 3, 4 e 7 anni – due femmine e un maschio – sono stati costretti dalla madre a prostituirsi in cambio di denaro. È successo tra il 2014 e il 2016 all’interno di un appartamento e di un garage in un piccolo comune del Siracusano. Martedì scorso i carabinieri di Catania hanno arrestato tre persone: la madre dei minori, Mario Schiavone – un carabiniere di 41 anni – e il consuocero 46enne dell’Arrestata. ...

NeGli USA l’aggiornamento ad Android Auto sulle Mazda post 2014 costa fino a 400 dollari : Arrivano nuovi dettagli in merito all'operazione Android Auto sulle Mazda ed i costi relativi all'aggiornamento L'articolo Negli USA l’aggiornamento ad Android Auto sulle Mazda post 2014 costa fino a 400 dollari proviene da TuttoAndroid.

Gli USA invitano gli alleati a boicottare Huawei : Il governo Usa sta facendo pressione sui suoi alleati stranieri, Italia inclusa, per persuadere i fornitori di servizi wireless e Internet di questi Paesi a non utilizzare le apparecchiature di ...

Huawei - Wsj : "Gli USA chiedono agli alleati di non usare i loro dispositivi" : "I prodotti e le soluzioni Huawei sono ampiamente utilizzati in più di 170 Paesi in tutto il mondo, servendo 46 dei primi 50 operatori mondiali, aziende Fortune 500 e centinaia di milioni di ...