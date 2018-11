Gli smartphone 5G cambieranno le regole del gioco

agi

(Di sabato 24 novembre 2018) Il 5G sta arrivando e “cambierà ledel”. Samsung “è in una posizione privilegiata”, ma intanto punta a rilanciare le vendite degli smartphone. Sul mercato italiano stanno arrivano buone risposte dai dispositivi di fascia media. Con vista sul 2019, quando arriverà il primo smartphone pieghevole.Lo ha confermato all'Agi Carlo Barlocco, presidente di Samsung Italia, a margine del Wow Business Summit organizzato dal gruppo coreano. All'evento ha partecipato anche il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio. Che ha confermato il progetto del Fondo nazionale per l'innovazione.Il filo conduttore del Samsung Wow Business Summit è stato il 5G. A che punto siamo?L'Italia è a buon punto. Si è chiusa l'asta per le frequenze, sono partite e stanno partendo sperimentazioni ...