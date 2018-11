Gli scienziati di Trump | ' Il cambiamento climatico costerà 141 miliardi di dollari'

Vasco Rossi vola alla NASA con Michele Vallisneri e Gli scienziati italiani che ascoltano la musica dell'Universo - foto - : ci sono voluti quarant'anni solo per costruire le apparecchiature necessarie A percepirle grazie a @vallis @gastroegoista #VascoRossi #Vasco #Vasconews #scienza A post shared by Vasco Rossi , @...

Vasco Rossi vola alla NASA con Michele Vallisneri e Gli scienziati italiani che ascoltano la musica dell’Universo (foto) : Mentre il brano La Verità si appresta a diventare uno dei più trasmessi nelle radio italiane dopo il debutto il 16 novembre scorso, Vasco Rossi vola alla NASA per incontrare gli scienziati italiani impiegati all'agenzia per il programma spaziale degli Stati Uniti. Tornato a Los Angeles subito dopo la pubblicazione del singolo, dopo molti mesi trascorsi in Italia tra il tour estivo negli stadi, le vacanze a Castellaneta Marina in Puglia e il ...

Nel paradiso deGli scienziati : E poi un giorno, nel paradiso degli scienziati… #burioni #corallo #dariocorallo #pd #natangelo L'articolo Nel paradiso degli scienziati proviene da Il Fatto Quotidiano.

Papa Francesco : "soldi da paradisi fiscali per aiuti ai poveri"/ AGli scienziati - "lotta per disarmo nucleare" - IlSussidiario.net : Papa Francesco alla Pontificia Accademia delle Scienze: 'i soldi dei paradisi fiscali per aiutare i poveri. Lottate per il disarmo nucleare'

Papa Francesco aGli scienziati : “La vostra ricerca possa giovare a tutti - i popoli della terra ne siano sfamati - dissetati - sanati e formati” : “La Chiesa non si attende dalla scienza che segua soltanto i principi dell’etica, che sono un patrimonio inestimabile del genere umano. Essa si aspetta un servizio positivo, che possiamo chiamare con San Paolo VI la ‘carità del sapere’“: lo ha dichiarato Papa Francesco ricevendo, in udienza, nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico, i partecipanti alla Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze in ...

Papa : un appello aGli scienziati per favorire il disarmo nucleare : "Come fecero San Paolo VI e San Giovanni Paolo II chiedo agli scienziati l'attiva collaborazione al fine di convincere i governanti della inaccettabilità etica di tale armamento a causa dei danni irreparabili che esso causa all'umanità e al pianeta". Lo ha detto Papa Francesco nel discorso rivolto oggi alla Pontificia Accademia delle Scienze ribadendo "la necessità di un disarmo di cui ...

Papa : appello aGli scienziati - favorire il disarmo nucleare : 'Come fecero San Paolo VI e San Giovanni Paolo II chiedo agli scienziati l'attiva collaborazione al fine di convincere i governanti della inaccettabilità etica di tale armamento a causa dei danni ...

Così il clima cambierà il vino. L'allarme deGli scienziati : Secondo Kaser, il mondo si sta indirizzando sulla peggiore delle due proiezioni, con impatti devastanti anche per la viticoltura. Un grado e mezzo in più e cambierà tutto Basta un aumento di ...

Scienza : Gli scienziati hanno mappato la tristezza nel cervello umano : Lo studio del cervello di 21 persone ha permesso di individuare il percorso che fanno i segnali elettrici dell'organo quando sopraggiunge la tristezza

Gli scienziati del MIT : Ecco come contatteremo gli Alieni : Gli scienziati del MIT: Ecco come contatteremo gli Alieni Un nuovo studio del Massachusetts Institute of Technology,conosciuto come MIT, propone di creare un faro cosmico, con tecnologia laser abbastanza forte da attirare l’attenzione sulla Terra gli Alieni da 20.000 anni luce. Per contattare civiltà aliene è sufficiente un potente laser da 1 o 2 megawatt e un grande telescopio, con uno specchio di circa 30 metri. La ricerca, denominata ...

Innovazione : al via Amgen Scholars - per ispirare Gli scienziati di domani : C’è tempo fino al 1° febbraio 2019 per candidarsi ad Amgen Scholars, iniziativa che consente agli studenti italiani delle facoltà medico-scientifiche di trascorrere, a partire dal prossimo agosto, due mesi presso i più prestigiosi istituti di ricerca europei, lavorando su progetti in campo biomedico e biotecnologico. Amgen Scholars è parte di un ampio programma che la Fondazione Amgen sostiene, a livello globale, per promuovere l’educazione ...

Cambiamenti climatici : Gli scienziati mandano un messaggio terribile - ma i governi non ascoltano : Non ha trovato molto spazio sui mass media la notizia della pubblicazione (l’8 ottobre scorso) della Sintesi per Decisori Politici dello Special Report on Global Warming of 1,5 °C, che costituirà il riferimento scientifico per la Conferenza delle Parti (Cop24) della Convenzione quadro dell’Onu sui Cambiamenti climatici (Unfccc), che avrà luogo in Polonia il mese prossimo (Katowice, 2-13 dicembre 2018). L’aumento di temperatura dovuto all’azione ...

La chiarezza del discorso influenza la memoria. Lo dicono Gli scienziati - : I ricercatori dell'Università del Texas di Austin e i linguisti del laboratorio UTsoundLab hanno scoperto perché il contenuto di alcune conversazioni viene ricordato per molto tempo mentre quello di ...

Materia oscura - oggi è il Dark Matter Day : la caccia deGli scienziati continua : È l’obiettivo dei fisici e non solo che si esercitano in ipotesi anche molto affascinanti: svelare la Materia oscura. Una vera e propria missione che può passare anche per la sua celebrazione con una giornata dedicata il Dark Matter Day, la Giornata della Materia oscura. Più di cento gli eventi e tante le dirette Facebook in programma, nella giornata organizzata dalla collaborazione Interactions, costituita da un gruppo di comunicatori ...