Gli colava il naso continuamente e credeva fosse allergia | dopo cinque scopre che era

(Di sabato 24 novembre 2018) Un raffreddore duratoanni e scambiato per una ‘semplice’. Un raffreddore che, però, raffreddore non era. Una vicenda che ha dell’incredibile: arriva dall’America e vede protagonista Greg Phillpotts cittadino di Johnston County, in North Carolina. E’ stato proprio lui a raccontare la sua storia all’emittente americana Abc. Da benanni era alle prese con quello che sembrava solo un fastidioso e tedioso raffreddore causato da una acuta forma di. Ma i medici non riuscivano a capire a cosaallergico. Il suocostantemente giorno e notte, come ha spiegato lui stesso: “Poteva succedere ovunque: sull’aereo o mentre cucini. Una volta ho rovinato la cena del Ringraziamento”. Le diagnosi dei medici in questianni sono state numerose e tutte clamorosamente errate. “Non facevo altro che infilarmi fazzoletti nel ...