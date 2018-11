Gli appalti all' Ospedale del Mare ' Aziende mai viste | metto solo firme'

Lady Asl e Gli appalti al compagno 'L'amavo ma non l'ho favorito' : La frase per intero? Era questa la frase per intero, gentilmente cassata dal gip con un bell'omissis dettato da motivi di opportunità: 'Siamo una repubblica fondata sul lavoro e sul sesso', parole ed ...

Lady Asl e Gli appalti al compagno «L'amavo ma non l'ho favorito» : La frase per intero? Era questa la frase per intero, gentilmente cassata dal gip con un bell?omissis dettato da motivi di opportunità: «Siamo una repubblica fondata sul lavoro e...

Gli appalti per lo smaltimento?Al condannato per reati ambientali : Un pluricondannato per reati ambientali che vince appalti di smaltimento. In Italia succede anche questo. O almeno così sembra, stando a un esposto presentato da un gruppo di attivisti locali del Movimento Cinque Stelle al Comune di Acerra, luogo dove sarebbe avvenuto il fattaccio. Il protagonista sarebbe un cugino dei Pellini, i tre fratelli e imprenditori acerrani condannati in via definitiva per disastro ambientale nella Terra dei ...

Asl Napoli 1 - il signore deGli appalti era l'amante della manager : Una 'repubblica fondata sul lavoro', che almeno all'inizio - e per un discreto periodo di tempo è stato anche una repubblica dell'amore. Di quello vero, nonostante fosse clandestino, lei a lui: 'mi ...

CNA Marche. DaGli appalti dell'Unione Europea opportunità per le piccole imprese : ... il dal coordinatore del Distretto Integrato di Economia Sociale Marche Nord , DIES MN, , Pier Paolo Inserra, Olivier La Rocca, CEO di Europartners Network con sede a Bruxelles, Annalisa Fuligni, ...

Operazione 'Grande TaGliamento' : appalti pubblici truccati per oltre un miliardo di euro : Sono 120 le società e 220 i soggetti coinvolti nell'indagine del Comando Regionale Friuli Venezia Giulia che da stamattina all'alba ha impiegato 400 militari per eseguire seuqestri, perquisizioni e ...

Ponti e viadotti costruiti con materiali difformi - inchiesta suGli appalti per un miliardo di euro : Operazione "Grande Tagliamento", maxi-blitz della Finanza nel Triveneto. Le opere pubbliche realizzate con prodotti non certificati anche nelle zone del Centro Italia colpite dal sisma. Scoperte anche omissioni nei controlli, 150 gare sotto la lente

L’Aquila - appalti truccati nel comune di Capistrello : sindaco aGli arresti domiciliari : arresti domiciliari per il sindaco del comune di Capistrello (L’Aquila), Francesco Ciciotti, per un ex consigliere comunale e per il responsabile dell’area tecnica; sospensione di un anno dall’attività professionale nei confronti di altri 7 indagati tra imprenditori e liberi professionisti. Le misure sono state eseguite dai Carabinieri nelle province di L’Aquila, Roma, Firenze e Potenza. I dieci indagati sono ritenuti responsabili, a vario ...

Messina Denaro - sequestri per 21 milioni/ Ultime notizie Trapani - così Cosa Nostra guadagnava suGli appalti - IlSussidiario.net : Matteo Messina Denaro, sequestrati beni per oltre 21 milioni di euro. Trapani, coinvolti due imprenditori: così Cosa Nostra guadagnava sugli appalti.

Crisi rifiuti in Campania - maxi inchiesta suGli appalti milionari : rifiuti, appalti, tutta la filiera torna sotto inchiesta. Non in un comune o in un comprensorio, ma nell'intera regione Campania, eccezion fatta per Irpinia e parte del Beneventano. Anni dopo...

Crisi rifiuti in Campania - maxi inchiesta suGli appalti milonari : rifiuti, appalti, tutta la filiera torna sotto inchiesta. Non in un comune o in un comprensorio, ma nell'intera regione Campania, eccezion fatta per Irpinia e parte del Beneventano. Anni dopo...

Appalti truccati al porto di Augusta - Gli indagati al Gip : estranei ai fatti : Interrogatori di garanzia per i sei arrestati nell'ambito dell'inchiesta "Port Utility" l'operazione della Finanza che ha portato in carcere l'ingegnere Nunzio Gaetano Miceli e agli arresti in casa ...

Ricoperta dalle formiche - l'accusa del consiGliere : "Danno appalti senza gare" : "In quello ospedale da 15 anni viene prorogata, senza fare la gara d"appalto, la ditta di pulizia". È l'accusa che lancia il consigliere dei Verdi della Regione Campania, Francesco Emilio Borrelli, che punta il dito sulla gestione dei fornitori dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli dove una paziente intubata è stata ritrovata Ricoperta di formiche."I Nas stanno sequestrando tutti gli atti delle gare d"appalto legate a questo ospedale", ha ...

ATA - stop appalti di pulizia : che fine ha fatto la stabilizzazione deGli Lsu? : Gli addetti ai servizi di pulizia, ausiliariato, decoro nelle scuole italiane attendono risposte in merito alla loro stabilizzazione, annunciata in questi mesi dalla maggioranza dell’esecutivo. Come riferito precedentemente, infatti, pare che i conti sullo stop agli appalti di pulizia, su cui più volte è intervenuto Luigi Gallo (M5S), non tornino a tutti. Sarà forse tutto da rifare? Che fine hanno fatto le 12 mila stabilizzazioni degli Lsu ...