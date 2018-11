Giovane uccisa in ostello a Firenze

Giovane cinese uccisa in ostello a Firenze : Una ragazza cinese di 21 anni è stata uccisa in un ostello a Firenze. L'omicida sarebbe un uomo messicano di 30 anni che l'avrebbe strangolata al culmine di una lite. È successo stamane in una camera ...

Giovane mamma uccisa dai suoceri : 'Volevano la custodia dei nipotini' : Per più di un mese di lei non si è saputo più niente. Poi, dopo oltre trenta giorni di disperati appelli, il corpo privo di vita è stato ritrovato e alla fine, dopo complesse indagini, la verità è ...

Morte Desirée Mariottini - chi era la Giovane 16enne uccisa a Roma : Trecce, linguaccia, felpa e zainetto con un muro pieno di graffiti alla spalle. Appare così in uno dei tanti selfie pubblicati sul suo profilo Facebook Desirée Mariottini, la studentessa di 16 anni di Cisterna Di Latina trovata morta, dopo essere stata drogata e stuprata, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in uno stabile abbandonato a via dei Lucani, nel quartiere San Lorenzo a Roma. Una vita spezzata di cui restano dolorosi squarci sui ...

Animali - WWF : in Sicilia continua l’emergenza bracconaggio - uccisa a fucilate Giovane aquila di Bonelli : “In provincia di Trapani è stato commesso un nuovo gravissimo atto di bracconaggio, l’ennesimo crimine di natura. La vittima –riporta in una nota WWF Italia – questa volta è Pumba, un’esemplare della rara e minacciata aquila di Bonelli, nato questa primavera e sorvegliato da maggio dalla squadra del progetto LIFE ConRaSi, grazie ad un trasmettitore satellitare che l’animale indossava sul dorso. Il giovane rapace è stato ...