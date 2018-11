Giorgia Meloni | appello al governo Lega-M5S affinché non firmi il Global Compact

Giorgia Meloni e Guido Crosetto fermano Silvio Berlusconi sull'ammucchiata : 'Non lo facciamo' : Silvio Berlusconi è sicuro del fatto suo. In Parlamento, a detta del Cav, c' è una maggioranza pronta a sostituire quella che sostiene il governo gialloblu. Il piano è semplice, almeno agli occhi dell'...

Italian politics for dummies - il film sulle elezioni con le registrazioni segrete di Matteo Salvini e Giorgia Meloni : C’è Rosario Crocetta che fa votare il candidato della Lega in cambio dei voti per Michele Emiliano alle primarie. E Giancarlo Giorgetti che conferma di essere quello che tutti sospettano: il Richelieu non solo della Lega ma anche di Matteo Salvini. E poi Totò Cuffaro, che non si può ricandidare ma non ha mai smesso di fare politica. Quella che ci rimane peggio, alla fine, è Giorgia Meloni: credeva davvero di aver trovato un candidato ...

Giorgia Meloni - è legge l'emendamento anti-Coop : 'Stop ai torbidi intrecci con la politica' : Un colpo 'letale' alle Coop: basta con i finanziamenti ai partiti e alle fondazioni. Una vittoria politica per Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, che da tempo proponevano la misura. Su Facebook, la Meloni esulta: 'Grazie all'emendamento che abbiamo presentato al ddl anticorruzione , Fratelli d'...

Televisione - Maurizio Gasparri più citato di Giorgia Meloni : ma come è possibile? : Gasparri, addirittura, si tiene dietro e per distacco Giorgia Meloni , terza con il 2,2% di tempo nonostante i consensi di Fratelli d'Italia , la formazione politica di cui è leader, stando ai ...

Giorgia Meloni - la mossa che fa rosicare la sinistra pro-immigrati : nuovo incarico per Paolo Diop : Con l'accordo 'federativo' tra Fratelli d'Italia e La Destra di Francesco Storace, Giorgia Meloni ha annunciato un nuovo incarico nel suo partito per Paolo Diop , politico maceratese di origini ...

Giorgia Meloni - la valanga che può travolgere Forza Italia e Berlusconi : in 8-9 pronti a passare con lei : In Europa, il nuovo partito aderirà al gruppo dei conservatori che, orfani dei Tory britannici, troveranno nel partito polacco di governo la principale formazione politica. Dunque, a Bruxelles, l'...

Manovra - Giorgia Meloni contro l'emendamento grillino : "Ora gli italiani devono pure pagare i preservativi ai migranti?" : l'emendamento alla Manovra presentato dal Movimento 5 Stelle - come ci si poteva immaginare - sta facendo discutere. Distribuire gratis preservativi agli under 26 e ai richiedenti asilo non fa emozionare proprio tutti. Così Giorgia Meloni ha subito alzato la voce. "preservativi gratis per i richiedenti asilo. La proposta choc del M5S alla legge di Bilancio. Così oltre a vitto e alloggio, paghetta e Wi-Fi, gli italiani dovranno pagare pure i ...

Giorgia Meloni umilia il ministro Danilo Toninelli : 'Eccolo' - umiliante sfottò : 'Con Baby Toninelli'. Così Giorgia Meloni prende in giro il ministro grillino. Giorgia mostra un bambolotto pelato con la faccia imbronciata e il pugno chiuso, proprio come Toninelli quando ha ...

Giorgia Meloni - l'indiscrezione : 'Chi vuole scippare a Forza Italia' - colpo di grazia a Silvio Berlusconi : Se sorpasso sarà, di fatto segnerà la fine dell'esperienza politica azzurra pluri-ventennale. GUARDA IL VIDEO - 'Matteo, fallo o l'Italia è finita'. Meloni, sos a Salvini 'L'idea frulla nella testa ...

Giorgia Meloni pronta a fare scivolare i grillini sotto il 20% : Da un lato Matteo Salvini dall’altro Giorgia Meloni. Il centrodestra si prepara a svuotare il movimento grillino. Il partito di

Governo - al Senato Giorgia Meloni corre in aiuto della maggioranza : è entrata nel governo? : Il decreto Genova affondato dal dissenso interno al M5s è stato salvato dalla destra. I numeri della maggioranza giallo-verde a Palazzo Madama sono infatti risicati , solo 7 Senatori di scarto, e se ...

Carte di credito ai migranti finanziate da Soros : Giorgia Meloni cavalca una fake news : Lo scorso 12 novembre 2018 Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, aveva pubblicato su Facebook un filmato in cui chiede risposte su una questione delicata, ovvero il caso dei richiedenti asilo trovati in possesso, alla frontiera con la Croazia, di una Mastercard con il simbolo della Unhcr. Dopo diverse analisi, è stato riscontrato che tali Carte di credito potrebbero essere finanziate da George Soros, filantropo e magnate che avrebbe ...

Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi - lo schieramento contro Matteo Salvini : guerra totale? : L'ipotesi di ricomporre l''antico' centrodestra in vista delle elezioni europee che si terranno nel maggio 2019 pare definitivamente tramontata , con Forza Italia che ha ribadito la sua appartenenza ...

"E' lui a pagare i migranti" : ma Giorgia Meloni scivola sulla carta di credito di Soros : Quindici secondi, bastano quelli in un video postato sul suo profilo Facebook, per far scivolare la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sulla carta di credito del miliardario speculatore ...