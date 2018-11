Gilet gialli | supergaffe della sindaca di Parigi durante il caos | “Venite a vedere le

ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 novembre 2018) “E se approfittaste del weekend per sfidare il freddo e venire ad ammirare le splendide luminarie degli Champs-Elysées?”. Un invito d’eccezione, da partedi, la socialista Anne Hidalgo, a tutti i suoi concittadini e magari anche a qualche turista. Ma il tweet in stile pro loco per promuovere con orgoglio il restyling dei viali più famosi del mondo, non solo è stato inviato nel giorno sbagliato, quello di oggi, ma perfino all’orario sbagliato. Da poco, infatti, erano terminati scontri, esplosioni, devastazioni, lancio di fumogeni e granate assordanti, per via delle proteste violente dei cosiddetti, che hanno invaso le zone “rosse” vietate in almeno 8mila. Non solo: negli stessi minuti in cui è comparso il tweetHidalgo, i dirigentiprefettura criticavano in tv anche il fatto che il Comune avesse ...