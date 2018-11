Gilet gialli | scontri sugli Champs-Élysées

Gilet gialli - è guerriglia a Parigi : 12.20 guerriglia nel centro di Parigi , dove la polizia respinge centinaia di Gilet gialli che hanno invaso la zona vietata degli Champs-Elysèes con lacrimogeni e getti d'acqua. E si registrano importanti danni alle vetrine, alle pensiline e alle strade, dove alcuni 'casseur' hanno divelto sampietrini con sbarre di ferro per lanciarli contro la polizia. La situazione è tesa: altri due cortei stanno tentando di raggiungere la zona vietata sugli ...

Gilet gialli - scontri sugli Champs-Elysées : lancio di lacrimogeni e guerriglia a Parigi : scontri e lacrimogeni sugli Champs-Elysées e nelle strade adiacenti intorno alle 11 di questa mattina: la polizia, in assetto antisommossa, ha fermato, anche con l’uso di manganelli, diversi gruppi di manifestanti che tentavano di accedere alla Concorde e alla zona dell’Eliseo nonostante i divieti. ...

Parigi - nuova protesta dei “ Gilet gialli” : invadono gli Champ-Elysees nonostante il divieto - scontri e lanci di fumogeni : Di fronte a un inflessibile governo francese, i “giubbotti gialli” contrari all’aumento delle tasse sui carburanti passano al secondo atto della loro mobilitazione con un grande evento a Parigi . Dopo il successo di partecipazione di sabato scorso, dove 282mila persone hanno bloccato strade e siti strategici in tutta la Francia, i manifestanti sono partiti alla volta della Capitale. Già dalle 10 di sabato mattina, in centinaia hanno ...

Parigi : i Gilet gialli del trasporto scendono ancora in piazza contro Macron : PRIMAPRESS, - Parigi - Si riaccendono, dopo le tensioni dei giorni scorsi, con 2 morti, centinaia di feriti e un uomo che ha minacciato di provocare un'esplosione, gli scontri in piazza con il nuovo ...

Gilet gialli - scontri su Champs-Elysèes : 11.23 In corso scontri e lanci di lacrimogeni da parte della Polizia sugli ChampsElysèes e strade adiacenti, a Parigi, dove c'è stata l'invasione dei Gilet gialli , che manifestano contro Macron e l'aumento del prezzo del carburante. La polizia in assetto antisommossa ha fermato, anche usando i manganelli, diversi gruppi di manifestanti che tentavano di accedere alla Concorde e alla zona dell'Eliseo nonostante i divieti. I manifestanti ...

Parigi blindata - invasione Gilet gialli : 10.55 Prosegue la mobilitazione dei Gilet gialli , in Francia,contro l'aumento del prezzo dei carburanti voluto dal presidente Macron.Centinaia di persone hanno invaso gli Champs-Elysees, che il prefetto di Parigi ha vietato agli assembramenti.Manifestazione autorizzata è prevista nel pomeriggio a Champ de Mars I manifestanti hanno chiesto di inconrare Macron,ma la polizia li ha bloccati all'entrata di Place de la Concorede Ancora una giornata ...

I Gilet gialli in marcia su Parigi : puntano ad “assediare” l’Eliseo - residenza di Macron : Decine di migliaia di persone sono attese oggi a Parigi per una nuova manifestazione di protesta dei gilet gialli, il movimento spontaneo nato nelle scorse settimane per protestare contro l'aumento del prezzo dei carburanti.Continua a leggere