huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Giarrusso e Aiello applaudirono quando dissi di recuperare i familiari dei mafiosi che non hanno commesso reati' https… - PeppeMorano : RT @HuffPostItalia: 'Giarrusso e Aiello applaudirono quando dissi di recuperare i familiari dei mafiosi che non hanno commesso reati' https… - SoloCristy : RT @HuffPostItalia: 'Giarrusso e Aiello applaudirono quando dissi di recuperare i familiari dei mafiosi che non hanno commesso reati' https… - sadape54 : RT @HuffPostItalia: 'Giarrusso e Aiello applaudirono quando dissi di recuperare i familiari dei mafiosi che non hanno commesso reati' https… -

(Di sabato 24 novembre 2018) Il 18 novembre scorso durante un'iniziativa elettorale, con il senatore del M5s Michelee la deputata pentastellata Piera, il candidato a sindaco di Corleone del M5s Maurizio Pascucci espresse il proprio pensiero di "deiche non hanno commesso reati" e di "non isolare" solo chi porta un cognome pesante ma prende le distanze dalle azioni criminali del congiunto. Al termine del discorso siache. "E neanche dopo - dice ora Pascucci - mi obiettarono alcunché o mi dissero di non condividere il mio pensiero".Ieri invece Pieraaveva detto: "Non condivido il pensiero del candidato sindaco di Corleone Maurizio Pascucci e ne prendo le distanze. Con queste persone il dialogo non può e non deve essere aperto". Pascucci aveva detto che con idei, che non hanno commesso reati "si ...