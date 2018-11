Già bruciati 145 miliardi Moody' s | aria di patrimoniale

ilgiornale

(Di sabato 24 novembre 2018) Quando i mercati finanziari vanno male a pagare il prezzo sono le famiglie. Il calo del valore dei titoli di Stato, come quello che sta sperimentando l'Italia, erode la ricchezza dei piccoli risparmiatori. A ricordarlo ieri è stata la Banca d'Italia nell'ultimo rapporto per la stabilità finanzi.Secondo l'istituto guidato da Ignazio Visco: il calo dei prezzi delle attività finanziarie nei primi sei mesi dell'anno "ha determinato una riduzione del valore della ricchezza" delle famiglie del 2 per cento, "poco meno di 85" rispetto alla fine del 2017.L'arco di tempo preso in esame comprende i primi mesi del governo guidato da Giuseppe Conte, più 4 mesi dell'esecutivo Gentiloni. Come dire, il problema viene da lontano. Ma, precisa Bankitalia, "negli ultimi mesi il peggioramento dei corsi azionari e obbligazionari si sarebbe riflesso in un'ulteriore perdita di valore di circa ...