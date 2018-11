Gentiloni | Renzi? Rancore non fa bene

'Renzi e Gentiloni hanno messo l'Italia nei guai' : Bechis accusa il Pd sui conti : Il dato di fatto è uno: l'Europa non ha approvato la manovra italiana e presto dovrebbe dare inizio alla "procedura d'infrazione per eccesso di debito". Si tratta, tra l'altro, di un'eventualità che, almeno in teoria, potrebbe ancora essere scongiurata grazie a possibili mediazioni tra Roma e Bruxelles. Dall'altra parte, invece, ci sono le opinioni. Quelle del governo che ritiene di non dover fare un passo indietro rispetto alla necessità di ...

Renzi contro Gentiloni e Delrio : "Chi ha avuto tutto pugnala alle spalle" : ' Chi fa politica costruendo correnti per avere sempre una bella poltrona a disposizione mi fa tristezza', dice l'ex premier.

A Matteo Renzi e Paolo Gentiloni 30 miliardi - Matteo Salvini e Luigi Di Maio a bocca asciutta : perché la bocciatura dell'Ue è un unicum : La manovra del governo gialloverde sbatte contro la bocciatura storica della Commissione europea. Mai successo prima né all'Italia né a un altro dei 27 Paesi dell'Ue. Eppure negli ultimi quattro anni - dal 2015 al 2018 - Bruxelles ha concesso ai governi italiani una flessibilità imponente, pari a un totale di 30 miliardi. Lo sa bene la stessa Commissione, che il 9 ottobre scorso, attraverso il portavoce Margaritis Schinas, ...

[Il punto] La Commissione europea rimpiange gli errori fatti con Renzi e Gentiloni : Secondo quanto rivelato dal quotidiano La Stampa , da un verbale di una riunione in seno all' Unione europea, sarebbe emerso un giudizio negativo sulla flessibilità di bilancio concessa ad alcuni ...

Tiberio Barchielli - morto il fotografo ufficiale dei governi di Matteo Renzi e Paolo Gentiloni : aveva 60 anni : È morto Tiberio Barchielli, fotografo dei governi Renzi e Gentiloni. Il professionista è deceduto a Firenze, dopo una breve malattia. “Ciao Tiberio. Grande fotografo, grande amico, grande uomo. Sono stato fortunato a lavorare con te. Ti voglio bene”, ha scritto sui social l’ex leader del Pd. Barchielli, 60 anni, era nato a Rignano d’Arno, in provincia di Firenze. Era giornalista pubblicista e come fotografo si era ...

[L'analisi] Renzi - Gentiloni - Calenda e gli altri : la strana sindrome di chi ha perso il potere : ... che forse incarna come pochi e spiega meglio e più di altri questo rapporto quasi inscindibile con le abitudini e i riti di un mondo difficile da abbandonare: «La politica è una scelta di vita. E' ...

Corriere della Sera : “Salvini e Renzi si sentono regolarmente per consigli”. E cita un Gentiloniano : “È per logorare M5s” : “Matteo Salvini e Matteo Renzi si vedono, si sentono, si scambiano consigli“. Il Corriere della Sera, in un articolo a firma Maria Teresa Meli, inviata alla kermesse Renziana della Leopolda, cita “un ex rappresentante del governo Gentiloni” per raccontare, all’interno della cronaca di quanto accade a Firenze, “un feeling inspiegabile“, che il quotidiano di via Solferino non smentisce, ma anzi ...

PD - Gentiloni CON ZINGARETTI PER RILANCIARE I DEM/ Video - elezioni segreteria : messaggio dal palco a Renzi : "Piazza Grande", convention ZINGARETTI a Roma per lanciare candidatura a Segretario Pd: "no correnti nel Congresso, serve aria fresca". GENTILONI risponde a Renzi: Video blitz animalisti(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 09:09:00 GMT)

Congresso Pd - Zingaretti a Renzi : “Stop egocrazia”/ Video - Gentiloni : "Cambiare strada ma no abiure" : "Piazza Grande", convention Zingaretti a Roma per lanciare candidatura a Segretario Pd: "no correnti nel Congresso, serve aria fresca". Gentiloni risponde a Renzi: Video blitz animalisti(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 22:28:00 GMT)

Gentiloni : «Il Pd cambi strada» - e Renzi annuncia una «controproposta sulla manovra alla Leopolda» : Parleremo di scienza, ricerca, futuro». Lui e Padoan, racconta, sono già sentiti:«In diverse circostanze lui e io, insieme, abbiamo dovuto rassicurare i mercati sul rischio Italia, specie nel 2014. ...

PD - Martina abbraccia Renzi e Gentiloni<br> "A noi piacciono le piazze - non i balconi" : La parola d'ordine è stata "unità" oggi in Piazza del Popolo, alla manifestazione del PD. Uno dei momenti più attesi è stato certamente il discorso dell'attuale segretario Dem, Maurizio Martina, che ha cercato di dire qualcosa di sinistra. Ovviamente non sono mancate battute e attacchi all'attuale governo M5S-Lega:"A qualcuno piacciono i balconi, a noi piace la piazza aperta e di tutti. Ma ditemi se un paese come l'Italia può essere governato ...

Roma - Renzi e Gentiloni tra la folla che intona il coro : 'Uniti - uniti!' : Matteo Renzi e Paolo Gentiloni accolti dalla folla alla manifestazione del Pd a Piazza del Popolo, a Roma. 'Non abbiamo mai litigato', ha assicurato il primo, ai giornalisti che gli chiedevano se ...

Pd in piazza contro il «governo dei cialtroni». Abbraccio Renzi-Gentiloni «In 70mila» : cifre e politica|Video|Foto : Tutti i big del Partito democratico presenti all'evento: «Per l'Italia che non ha paura». L'ex premier Renzi contro l'esecutivo M5s-Lega: «Incompetenti mettono a rischio l'economia». Il segretario Martina: «Se c'è un premier si faccia sentire»

Pd in piazza contro il «governo dei cialtroni». Abbraccio Renzi-Gentiloni «In 70mila» : cifre e politica Video|Foto : Tutti i big del Partito democratico presenti all'evento: «Per l'Italia che non ha paura». L'ex premier Renzi contro l'esecutivo M5s-Lega: «Incompetenti mettono a rischio l'economia». Il segretario Martina: «Se c'è un premier si faccia sentire»