Genova | blitz dei gilet gialli al casello | fumogeni e scritte contro Aspi

Blitz di 5 agenti in una casa di Genova - colpi sparati all'impazzata - una casa piena di sangue. La storia a Chi l'Ha Visto? : "I poliziotti non hanno aspettato nemmeno che aprissi la porta di casa . Mi hanno spinta e sono entrati prima di me. Il mio cane spaventandosi ha abbaiato. Hanno sparato all'impazzata ".Nell'ultima puntata di Chi l'Ha Visto è stata raccontata una storia incredibile. Sono le 9 e mezza del mattino e in un palazzo nella periferia di Genova , Ylenia, una ragazza che abita lì con la madre, porta fuori uno dei due cani. La avvicinano due ...

Genova : blitz delle fiamme gialle a Milano - la Regione Liguria scende in campo : A tutela degli sfollati genovesi dopo il crollo del ponte Morandi, scende in campo la Regione Liguria. L’ente ha intenzione di chiedere alla Societa' Autostrade di calcolare, nella quantificazione in via di definizione, un valore stimato degli immobili ‘che sia almeno il doppio di quello commerciale previsto per la zona interessata dal disastro [VIDEO]’. Ad annunciarlo è stato Giacomo Giampedrone, titolare dell’Assessorato alle Infrastrutture e ...