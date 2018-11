Genova | blitz al casello | scritte e fumogeni contro Autostrade

Blitz al casello di Genova Est : fumogeni e scritte contro Autostrade : «Assassini» : Sabato sera in azione un gruppo di una decina di persone: indossavano gilet giallo come i manifestanti che protestavano in Francia. Indaga la Digos

Genova - blitz di "gilet gialli" al casello : fumogeni e scritte contro Aspi : Emuli della protesta francese. Scritta con lo spray la frase: "Autostrade spa assassini no paghemmo ciù". Indaga la Digos. Sospetti su ambienti della tifoseria e degli ex "forconi"

Genova - blitz dei "gilet gialli" al casello : fumogeni e scritte contro Aspi : Emuli della protesta francese. Scritta con lo spray la frase: "Autostrade spa assassini nu paghemmu ciù". Indaga la Digos

Ponte Genova : blitz Gdf in ditta che aveva iniziato lavori carroponte : blitz della Guardia di finanza di Genova nella sede della Weico, che aveva iniziato a installare il carroPonte sotto Ponte Morandi, crollato il 14 agosto scorso. Secondo le prime informazioni, si ...

