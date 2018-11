: Genova, blitz dei 'giubbotti gialli' al casello: 'Società Autostrade assassini' #genova - MediasetTgcom24 : Genova, blitz dei 'giubbotti gialli' al casello: 'Società Autostrade assassini' #genova - rep_genova : Genova, blitz dei 'gilet gialli' al casello: fumogeni e scritte contro Aspi [news aggiornata alle 21:18] - TelevideoRai101 : Genova, blitz a casello autostradale -

Sarebbero scappati a piedi verso la collina gli autori deldi questa sera aldiEst a Staglieno. Su un muro presso ilhanno scritto "Società Autostrade assassini". Inoltre sono stati lanciati alcuni volantini anonimi con scritto "Apriamo i caselli, paga Autostrade". Sul posto oltre alla Digos anche la polizia scientifica per i rilievi e la poliziastradale intervenuta per prima. Per ora nessuna rivendicazione.(Di sabato 24 novembre 2018)