Francia paralizzata dai gilet gialliScontri e gas lacrimogeni a Parigi

Francia paralizzata dai ‘gilet gialli’. Manifestante investita e uccisa : Una Manifestante dei "gilet gialli" che stanno bloccando le strade in Francia, in protesta contro il caro carburanti, è stata "investita e uccisa da una automobilista" nella Savoia, nel sud-est della Francia, a Pont-De-Beauvoisin. Lo riferisce il ministero dell'Interno. Non è l'unico incidente legato ai blocchi stradali.Continua a leggere