Francia | gilet gialli | guerriglia con la polizia a Parigi

Francia paralizzata dai gilet gialliScontri e gas lacrimogeni a Parigi : Francia nel caos: 23 mila 'gilet gialli' in tutto il Paese, 8 mila solo sugli Champs Elysees. Scontri e gas lacrimogeni. Manifestanti attaccano la casa del ministro dell'Interno in Provenza Segui su affaritaliani.it

Francia - i gilet gialli invadono a Parigi La polizia usa i lacrimogeni : Ma dal prezzo del diesel la protesta si è estesa più in generale al ribasso del potere di acquisto e alla politica complessiva del presidente Macron, accusato di essere troppo attento alle esigenze ...

Cosa aspettarsi ancora dalle migliaia di "gilet gialli" che in Francia continuano a protestare : Sicuramente in questi giorni avrete sentito parlare di noi, dei "gilets jaunes", o forse alcuni di voi probabilmente ci avrà incrociato durante un suo viaggio di lavoro o di piacere in Francia. Ma chi ...

Francia - si è arresto gilet giallo che minacciava far esplodere bomba | : L'individuo si era asserragliato in un autolavaggio ad Angers, ovest della Francia. Aveva chiesto che i rappresentanti della protesta in corso vengano ascoltati dal presidente. Poi avrebbe affermato ...

Francia - un ‘gilet giallo’ minaccia : “Ho esplosivo”. Vuole essere ricevuto all’Eliseo : Nella stazione di servizio di un centro commerciale di Angers, in Francia, un uomo con indosso un gilet giallo, simbolo della protesta contro l’innalzamento delle tasse sui carburanti voluto dal presidente Emmanuel Macron, si è asserragliato in un centro commerciale, dicendo di avere dell’esplosivo nello zaino e una granata e chiedendo che i gilets jaunes vengano ricevuti all’Eliseo. Lo riporta Bfm-Tv, raccontando che sul posto sono arrivate le ...

Francia : gilet giallo in Parlamento - seduta sospesa : ANSAmed, - PARIGI, 21 NOV - Breve sospensione della seduta all'Assemblea Nazionale di Parigi per lo show dell'ex candidato alle presidenziali, Jean Lassalle, che si è infilato un gilet giallo in segno ...

Protesta dei gilet gialli in Francia - l'attacco di Christophe Castaner - Sky TG24 - : Il titolare dell'Interno punta il dito contro la "radicalizzazione" del movimento che da sabato Protesta in tutto il Paese contro il caro carburante . Finora il bilancio delle manifestazioni è di un ...