Francesco Monte rimprovera Giulia Salemi per la lite con Mainardi

Grande Fratello Vip - Francesco Monte attaccato da Striscia : 'È protetto da Signorini' : Non c'è pace per Francesco Monte che ad oggi continua ad essere uno dei personaggi più bersagliati di questa terza edizione del Grande Fratello Vip 3 in onda su Canale 5. Nel corso delle ultime ore, abbiamo visto che Striscia la notizia si è accanita nuovamente nei confronti dell'ex tronista di Uomini e donne, massacrandolo in diretta televisiva con l'accusa di essere un raccomandato e alludendo al fatto che il ragazzo fosse protetto ...

Francesco Monte sta recitando al Gf Vip 2018? Ancora polemiche sul concorrente : L’intervista di Alessandro Cecchi Paone a Ultime dalla casa Un frizzantissimo Cecchi Paone ha rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti durante il programma Ultime dalla casa. L’insegnante universitario, più noto come conduttore del mitico programma La Macchina del tempo, ha parlato non solo della sua esperienza nel reality show ma anche di quella all’Isola dei Famosi […] L'articolo Francesco Monte sta recitando ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte fregato a un passo dalla finale? La frase che lo può condannare : Le parole pronunciate da Francesco Monte nella serata di oggi, venerdì 23 novembre, hanno fatto molto discutere il web. Ancora una volta, l'argomento trattato è quello del rapporto che ci deve essere ...

Francesco Monte al Grande Fratello Vip : “Gabriel Garko? Mi piace!” : Grande Fratello Vip: Francesco Monte difende Gabriel Garko Francesco Monte non ha mai fatto mistero che il suo sogno nel cassetto è quello di fare l’attore, di recitare sul piccolo schermo degli italiani. A tal proposito, mentre si parlava di fiction e recitazione, Lory Del Santo ha chiesto al secondo finalista del Grande Fratello Vip cosa pensasse di Gabriel Garko, visto che fisicamente sembra ricordarglielo. L’ex tronista di ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte raccomandato? L'ipotesi del web e di 'Striscia' : Giovedì 22 novembre, Francesco Monte è stato nominato secondo finalista ufficiale del Grande Fratello VIP; dopo Silvia Provvedi, infatti, è stato il bel pugliese a strappare un biglietto per la puntata conclusiva del 10/12. A differenza di quello che è accaduto con la cantante de Le Donatella, però, l'altra sera non è stato il pubblico da casa a decidere che il tronista sarebbe approdato all'ultima diretta. Il fatto che il 30enne sia stato ...

Lory Del Santo e Francesco Monte in lacrime al Gf Vip : un bellissimo gesto : Gf Vip, Francesco e Lory non trattengono l’emozione Tra Francesco Monte e Lory Del Santo è nata un’amicizia stupenda. Si confidano spesso e si lasciano andare a lunghi abbracci quando attraversano dei momenti non proprio facili. Lory è entrata nel cuore di tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip, che si sono innamorati di lei […] L'articolo Lory Del Santo e Francesco Monte in lacrime al Gf Vip: un bellissimo gesto proviene ...

Gf Vip - Francesco Monte in finale e su Twitter scoppia la polemica : 'È un raccomandato' : Nella puntata di giovedì 22 novembre del Grande Fratello Vip, abbiamo visto l'abbandono di Jane Alexander e la proclamazione di Francesco Monte come finalista di questa terza edizione. L'ex tronista andrà a far compagnia a Silvia Provvedi, già immune dalle nomination da lunedì scorso. Il secondo finalista, a differenza di quanto avvenuto con la Provvedi, è stato scelto direttamente dai concorrenti della casa senza quindi passare dal giudizio del ...

GF Vip : Iacchetti dà del «super raccomandato» a Francesco Monte. E lui va in finale senza passare dal televoto : Francesco Monte - Grande Fratello Vip 2018 Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, andata rovinosamente in fumo (lo scandalo del canna-gate lo costrinse al ritiro), Mediaset non ha abbandonato Francesco Monte e lo ha spedito, come la chiama Striscia la Notizia, nella ‘comunità di recupero’ del Grande Fratello Vip. E proprio dentro la casa di Cinecittà, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez -come auspicato da Alfonso ...

GFVIP : Francesco Monte è il secondo finalista! Martina Hamdy - Walter Nudo e Stefano Sala nominati! : Benedetta Mazza e Silvia Provvedi decidono di candidare alla nomination Walter Nudo. La terza prova vede confrontarsi la coppia composta da Lory Del Santo e Andrea Mainardi contro la coppia formata da Stefano Sala... L'articolo GFVIP: Francesco Monte è il secondo finalista! Martina Hamdy, Walter Nudo e Stefano Sala nominati! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Francesco Monte innamorato di Giulia Salemi? La confessione : Francesco Monte confessa di sentire qualcosa per Giulia Salemi La lontananza ha fatto bene a Francesco Monte e Giulia Salemi. La scorsa settimana il Grande Fratello Vip ha deciso di dividere i concorrenti in due gruppi. La permanenza in caverna, lontano da Giulia, ha permesso a Monte di far chiarezza nei suoi sentimenti. Se fino a pochi giorni fa il tronista continuava a sottolineare di essere emotivamente libero, in queste ore le cose sono ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte "raccomandato" per Striscia (e non solo) : Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip, probabilmente la più vuota dell'intera edizione che certamente non brilla per contenuti (dunque, non è semplice scegliere!), è stato decretato il secondo finalista (la prima è stata Silvia Provvedi de Le Donatella). Trattasi di Francesco Monte, definito "super raccomandato" da Enzo Iacchetti in chiusura della puntata di Striscia la notizia (che da mesi parla del reality in termini ...

Il Grande Fratello Vip 2018 verso il finale tra le polemiche : dall’eliminazione di Jane a Francesco Monte finalista : Tutto già scritto a tavolino. Il pubblico ne è sicuro e il Grande Fratello Vip 2018 sarà sicuramente quello da dimenticare. Nessuna emozione, nessuna lite che tal possa essere definita, ma solo un continuo limbo sia nel senso di baldoria reale e vera e sia in quella di scontri all'ultimo sangue. Il cast della terza edizione del reality show è da dimenticare e sicuramente tra qualche mese non sentiremo più parlare di alcuni di loro fatto sta ...

GF Vip 3 secondo finalista : Francesco Monte batte Salemi : GF Vip 3 e secondo finalista: mai argomento del reality è stato più scottante. I due prescelti sono Francesco Monte e Giulia Salemi e non possiamo davvero dire di non attendere un evento del genere fin dal debutto del programma. Ci attende un colpo di scena al GF Vip 3 o è davvero già tutto stabilito a tavolino? Nemmeno per sogno. La scelta viene affidata ai concorrenti: le preferenze vanno a Francesco Monte (5 voti). Scopriamo le motivazioni di ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte secondo finalista (video) : Francesco Monte è il secondo finalista della terza edizione del Grande Fratello Vip. Ha conosciuto il proprio destino nel corso della dodicesima puntata del reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signori. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' approda, quindi, di diritto, alla finale di lunedì 10 dicembre 2018. Ha battuto con cinque voti Giulia Salemi ottenendo il parere favorevole degli altri compagni d'avventura. Il suo nome si ...