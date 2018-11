Francesca | volontaria in Togo | «La solidarietà è un valore intimo e individuale»

ilnapolista

: RT @allnews24eu: Volontaria rapita, le strane parole della madre: 'Ho una figlia ed è a Londra' - AllNews24 - Volontaria rapita, le strane… - leoberthi : RT @allnews24eu: Volontaria rapita, le strane parole della madre: 'Ho una figlia ed è a Londra' - AllNews24 - Volontaria rapita, le strane… - allnews24eu : Volontaria rapita, le strane parole della madre: 'Ho una figlia ed è a Londra' - AllNews24 - Volontaria rapita, le… -

(Di sabato 24 novembre 2018) Il rapimento di Silvia Romano,italiana in Kenya, ha riempito i giornali degli ultimi giorni. Si tratta di una storia che il nostro Paese ha già vissuto in passato, nel 2004 Simona Pari e Simona Torretta, due volontarie in Iraq, furono sequestrate da un gruppo di fondamentalisti islamici, e poi rilasciate dopo tre settimane di prigionia. Il caso-Romano ha sollevato molte polemiche, non solo per l’evento in sé ma anche per i commenti pubblicati dai media italiani più importanti, primo tra tutti quello di Massimo Gramellini sul Corriere della Sera. Qui il suo caffè dell’altro ieri, molto contestato per contenuti e termini utilizzati; qui, invece, la replica del giorno dopo.Noi, per capirne un po’ di più, abbiamo intervistato, 26ennesiciliana che ha partecipato a due progetti diinCosa spinge una ragazza italiana a ...