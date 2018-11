Fotocamere posteriori orizzontali per Samsung Galaxy S10 | perlomeno secondo Ice Universe

ASUS è al lavoro su nuovi smartphone della gamma Zenfone Max con tre Fotocamere posteriori : ASUS è al lavoro sui nuovi smartphone della gamma Zenfone Max, che potrebbero introdurre per la prima volta una tripla fotocamera posteriore. L'articolo ASUS è al lavoro su nuovi smartphone della gamma Zenfone Max con tre fotocamere posteriori proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A9 (2018) - lo smartphone da quattro Fotocamere posteriori - disponibile in Italia a 629 euro : Samsung Galaxy A9 (2018), lo smartphone da quattro fotocamere posteriori, è disponibile in Italia al prezzo di 629 euro (per il momento solo da MediaWorld) L'articolo Samsung Galaxy A9 (2018), lo smartphone da quattro fotocamere posteriori, disponibile in Italia a 629 euro proviene da TuttoAndroid.

Honor Magic 2 si palesa nelle prime foto reali con un design a scorrimento e tre Fotocamere posteriori : Le prime foto reali ci mostrano il design del nuovo top di gamma di Honor. Si tratta, si capisce, di Honor Magic 2, dispositivo che verrà svelato il prossimo 31 ottobre e che sfoggerà il nuovo sistema di scorrimento del display per eliminare il notch e le cornici di troppo. L'articolo Honor Magic 2 si palesa nelle prime foto reali con un design a scorrimento e tre fotocamere posteriori proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A9 - il primo smartphone con quattro Fotocamere posteriori : Samsung ha presentato oggi Galaxy A9, il primo dispositivo che conta quattro fotocamere sul lato posteriore . Lo smartphone è stato progettato per chi ama esplorare, immortalare ogni momento e condividerlo istantaneamente. Grazie all'obiettivo principale da 24 MP, è possibile...

Samsung Galaxy A9 (2018) : svelato il primo smartphone al mondo con 4 Fotocamere posteriori : E’ sufficiente leggere i dati che periodicamente piattaforme social come Facebook e Instagram condividono per comprendere quante milioni di fotografie vengono ogni giorno condivise dalle persone sui profili social. Questa rivoluzione è legata soprattutto alla diffusione degli smartphone, che attraverso fotocamere integrate sempre più avanzate sotto il profilo tecnologico permettono di catturare immagini di qualità crescente in maniera ...

Samsung Galaxy A9 è il primo al mondo con 4 Fotocamere posteriori - : Ecco caratteristiche, data di disponibilità e prezzo Samsung presenta il suo nuovo Galaxy A9 2018, primo smartphone al mondo dotato di quattro fotocamere posteriorei . Incuriosisce il fatto che una ...

Samsung Galaxy A9 - arriva lo smartphone con 4 Fotocamere posteriori – Foto e Prezzo : In un doppio evento a Kuala Lumpur e Milano, Samsung ha annunciato oggi il Galaxy A9, uno smartphone di fascia medio-alta caratterizzato dalla presenza sulla parte posteriore di ben 4 Fotocamere. Il nuovo smartphone di Samsung si presenta con un ampio display Super AMOLED da 6,3″ con risoluzione FullHD+, integrato in un frontale quasi borderless, ed un design ergonomico che vede il retro ricorperto in vetro, con i bordi laterali ...

Samsung Galaxy A9 2018 è ufficiale con 4 Fotocamere posteriori a 629 euro : Nella presentazione di Milano. che sta finendo proprio in questi istanti, Samsung ha presentato il nuovo Galaxy A9 2018, rivoluzionando un po’ il comparto fotocamere, che ora sono diventate quattro. Come funzionano le quattro fotocamere leggi di più...

Galaxy A9 - ecco il nuovo Samsung con quattro Fotocamere posteriori : Samsung Galaxy A9, lo smartphone con quattro fotocamere posterioriSamsung Galaxy A9, lo smartphone con quattro fotocamere posterioriSamsung Galaxy A9, lo smartphone con quattro fotocamere posterioriE così è Samsung ora ad avere lo smartphone con più fotocamere di tutti. La casa coreana ha scelto Milano per la presentazione del suo ultimo telefono, Galaxy A9, che come caratteristica principale conta ben quattro fotocamere sul lato posteriore. Che ...

Samsung Galaxy A9 confermato : avrà 4 Fotocamere posteriori : Manca poco all‘evento annunciato da Samsung per l’11 ottobre 2018 chiamato “4X fun” in cui ha preannunciato di presentare un device che entrerà a far parte della famiglia dei Galaxy. A quanto pare ora sappiamo leggi di più...

Samsung Galaxy A9 tutti i dettagli sulle quattro Fotocamere posteriori : Svelati i dettagli tecnici delle quattro fotocamere posteriori del prossimo Samsung Galaxy A9: fotocamera con grandangolo, teleobiettivo, camera standard e camera per la profondità.Dopo il lancio del suo primo smartphone android con tre fotocamere posteriori, il Galaxy A7 2018, Samsung lancerà molto presto il nuovo Galaxy A9 che avrà la bellezza di quattro fotocamere posteriori.Samsung Galaxy A9: ecco tutti i dettagli in anteprima delle quattro ...

Huawei Mate 20 svelato da nuovi render con notch a goccia e tre Fotocamere posteriori : E anche per Huawei Mate 20 ora abbiamo a disposizione i presunti render stampa firmati da Roland Quandt. Attendibili quanto lo possono essere i precedenti relativi alla variante Pro, mostrano la presenza di un notch a goccia, di tre fotocamere posteriori e di una superficie posteriore molto simile al suo sodale. L'articolo Huawei Mate 20 svelato da nuovi render con notch a goccia e tre fotocamere posteriori proviene da TuttoAndroid.

Lenovo S5 Pro potrebbe arrivare a breve con 4 Fotocamere posteriori : Lenovo S5 Pro ha fatto capolino su Weibo, potrebbe essere un nuovo smartphone di fascia media del produttore cinese pronto per essere annunciato. L'articolo Lenovo S5 Pro potrebbe arrivare a breve con 4 fotocamere posteriori proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A9 Pro (2018) con quattro Fotocamere posteriori : i primi dettagli tecnici : Svelati, sulla carta, i primi dettagli tecnici delle quattro fotocamere posteriori che dovrebbero essere montate sul prossimo Samsung Galaxy A9 Pro (2018).Dopo l’annuncio ufficiale del primo smartphone con tre fotocamere posteriori di Samsung, il Galaxy A7 2018, tra qualche settimana sarà presentato anche il nuovo Galaxy A9 Pro (2018) che sulla carta avrà ben quattro fotocamere posteriori.Infatti in data 11 ottobre 2018 Samsung presiederà ...