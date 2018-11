Forza Italia mette i freni alla fattura digitale | Danneggia le imprese

Manovra finanziaria. Bond - Forza Italia - : 'Bene l'emendamento per le zone colpite da maltempo - ora aspettiamo di vedere la distribuzione' : «Il sottosegretario all'economia Bitonci ha confermato la presentazione di un emendamento ad hoc per le aree alluvionate. Si parla di un fondo da 525 milioni di euro, suddiviso in due annualità» ...

Sondaggi : Lega sorpassa M5S in calo - crescono Forza Italia e Fratelli d'Italia : Secondo un'analisi condotta da YouTrend, il partito di cui Matteo Salvini è l'esponente politico leader, si avvicina nuovamente al 31% del consenso popolare, attestandosi intorno al dato percentuale di 30,08. Intanto, secondo la stessa indagine, il partito che ha vinto le ultime elezioni, il Movimento 5 Stelle è sprofondato al 26,02%. Un dato, quest'ultimo, che lascerebbe intendere il ripensamento avuto da una parte degli elettori che avevano ...

Berlusconi : "Forza Italia in tutte le piazze italiane. M5S-Lega negano un futuro di libertà e prosperità" : ... di democrazia e di libertà per i popoli di tutto il mondo'. E alla fine il Cav promette: 'In Abruzzo, in Basilicata e in Umbria, e poi in tutta Italia renderemo consapevoli i cittadini per ...

La Lega stacca i 5 Stelle. E ora Forza Italia cresce : La Lega marca il distacco dai Cinque Stelle nei sondaggi. Il Carroccio secondo un'analisi di YouTrend per Agi adesso si avvicina nuovamente al 31 per cento attestandosi al 30,8 per cento. Continua il ...

«Serve una nuova Forza Italia». Aria di scissione nell'ala azzurra del centro destra : L'economia non è una scienza esatta e i riflessi che seguiranno la manovra saranno quelli che ci diranno se ha funzionato o no. Io credo che sia necessAria "più Italia in Europa". E credo che urlarlo ...

Il piano di Forza Italia : un'altra maggioranza per salvare il Paese : La bocciatura dell'Ue alla manovra, il governo battuto alla Camera sul ddl anticorruzione, le tensioni tra Lega e M5S su prescrizione e decreto sicurezza, l'asta dei Btp andata quasi deserta. Tutto, per Silvio Berlusconi, fa vedere più vicina la fine di questo governo e la possibilità del centrodestra di tornare a Palazzo Chigi. "I segnali in sede parlamentare confermano che l'accordo di potere fra Lega e M5S è ormai profondamente logorato", ...

Pd - Minniti candidato alla segreteria : tra le firme anche sindaci di Forza Italia : 'Lo sanno anche le pietre del Matese che sto con Forza Italia. Dal 94. E non mi sono mai mosso da lì', dice perentorio e orgoglioso Tonino Montone, sindaco di Castello Matese, un migliaio di abitanti ...

Manovra - Forza Italia : "Grave bocciatura Ue. Isolamento per l'Italia" : Forza Italia punta il dito contro il governo. Gli azzurri dopo la bocciatura della Manovra da parte della Commissione Ue invitano l'esecutivo, soprattutto la sponda Lega, a riflettere su quanto accaduto e soprattutto sulla fragilità dell'alleanza tra Cinque Stelle e Carroccio. Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani lancia l'allarme: "no molto preoccupato. Oggi la Commissione europea esprime l"ennesima valutazione negativa sulla ...

La cosa renziana al 10% punta ad assorbire Forza Italia : Mentre Forza Italia sta per scomparire nei sondaggi e nel nome (alle europee non ci sarà il simbolo) al centro

Matteo Renzi - sondaggi riservati e sorprendenti : a quanto arriva i suo partito - Pd e Forza Italia tremano : Sosterrà dietro le quinte Marco Minniti , l'ex segretario Matteo Renzi , poi giocherà la sua partita fuori dal Pd , forte di sondaggi definiti sorprendenti. In autonomia, come sempre. Un gustoso ...

Anticorruzione - governo battuto col voto segreto. Fiano : “Maggioranza debole”. E Forza Italia grida : “Onestà - onestà” : Con 284 voti a favore e 239 contrari all’emendamento proposto da Catello Vitiello del Misto-Maie, contro il parere del governo, la maggioranza è stata battuta con lo scrutinio segreto. Dai banchi di Forza Italia si sono levati i cori “onestà, onestà” mentre il deputato dem, Emanuele Fiano, ha parlato di “maggioranza debole che sta portando allo sfascio il Paese”. Il capogruppo del M5s alla Camera, Francesco ...

Silvio Berlusconi - la svolta : alle europee senza il simbolo di Forza Italia e senza il suo nome : ... altrimenti, potrebbe portare conseguenze molto serie per l' economia Italiana. 'Matteo non è un irresponsabile, penso che abbia recepito il messaggio che gli è arrivato', ha commentato il Cavaliere. ...

In diciotto contro l’Italia - l’Eurozona si rafForza : Finora le scelte di politica di bilancio del governo italiano sono state discusse per le loro conseguenze sull'economia e la politica del nostro Paese. Al Consiglio dei ministri finanziari dell’Eurozona, la richiesta di una revisione della nostra proposta di bilancio verrà reiterata. In questo dibattito, tuttavia, è sfuggito l’altro versante del problema. Ovvero cosa succederà in Europa, se il nostro governo insisterà nella ...

"Gialloverdi al capolinea". Tajani vede un governo a guida Forza Italia-Lega : Ora, qui, in uno dei luoghi più significativi della politica culturale milanese, ribadisce il concetto: 'Il centrodestra è lo schieramento che ha ottenuto più voti il 4 marzo scorso'. Non solo: 'L'...