Formula 1 | GP Abu Dhabi | guida del pilota | curve e punti critici

Formula 1 - GP di Abu Dhabi le qualifiche in diretta live. Ora le terze libere : LIVE 18:46 23 nov IL PROGRAMMA DEL 24 NOVEMBRE SU SKY 09.25 GP3 - Gara 1 10.45 Paddock Live 11.00 Formula 1 - Prove libere 3 12.00 Paddock Live 13.00 Paddock Live " qualifiche 14.00 F1 " ...

Formula 1 - ad Abu Dhabi va in scena in "notturna" l'ultima gara di Raikkonen in Ferrari : Ad Abu Dhabi ventunesimo e ultimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula 1: la diretta streaming e gli orari della gara e...

Formula 1 - ad Abu Dhabi il Gp finale della stagione : il bello della "notturna" : Ad Abu Dhabi ventunesimo e ultimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula 1: la diretta streaming e gli orari della gara e...

Formula 1 : orari e diretta tv GP di Abu Dhabi 2018 - Yas Marina - : La Formula 1 sarà ancora più alla portata degli appassionati grazie all' App di Sky Sport , ulteriormente migliorata: il Match Centre dell'App conterrà la cronaca scritta in real time e i tempi ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi 2018. L'analisi tecnica delle prove libere a Yas Marina : Il cinque volte campione del mondo è riuscito a realizzare solo il quarto tempo ma le sue prestazioni, analizzando l'ideal lap, sono molto vicine a quelle del compagno di squadra . Osservando ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi. Vettel dopo le libere : 'Dura chiudere con una vittoria - non siamo abbastanza veloci' : "Non eravamo molto veloci, bisogna trovare più passo entro sabato. Le condizioni si sono messe a nostro favore, vediamo la prossima giornata. Spero che i giochi per la pole siano aperti, nelle libere ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi 2018. Le regole 2019 - piccole 'grandi' manovre a favore dello spettacolo in pista : Nel 2019 le monoposto di Formula 1 saranno leggermente diverse da quelle attuali, con modifiche a livello aerodinamico , introdotte allo scopo di ridurre il più possibile la sensibilità delle vetture ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi 2018 : la diretta delle prove libere. FP1 a Verstappen - Vettel 8° : Di seguito tempi e cronaca delle libere 1 LIVE 11:33 23 nov BANDIERA A SCACCHI: Verstappen IL PIU' VELOCE delle FP1 11:31 23 nov # Driver Time 1 Verstappen 1:38.491 2 RICCIARDO 1:38.945 3 BOTTAS 1:39.

Formula 1 - GP Abu Dhabi 2018 : la diretta delle prove libere : 16:49 22 nov IL PROGRAMMA DI VENERDI' 23 NOVEMBRE 07.10 GP3 - prove libere 08.25 F2 - prove libere 09.45 Paddock Live 10.00 Formula 1 - prove libere 1 11.30 Paddock Live 12.05 GP3 - Qualifiche 13.

Formula 1 - GP Abu Dhabi. Hamilton si valuta : 'Sì - in questa stagione il miglior Lewis di sempre' : Ultima gara della stagione in F1 e tempo di bilanci. Lewis Hamilton , già campione del mondo dalla gara in Messico, preferisce non riavvolgere del tutto il nastro di questa ennesima annata trionfale per la Mercedes. Eppure, senza grossi giri di parole, alla fine una valutazione la dà a ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi. Alonso : 'Tornare in F1? Forse se sarò disperato e sul divano' : Dell'addio di Alonso ha parlato anche il campione del mondo Lewis Hamilton: ""Abbiamo passato momenti belli e brutti con Alonso, ma non saprei cosa altro dire. Lui era prima di me in F1 e aveva già ...

Formula 1 - la conferenza live dal GP di Abu Dhabi. Alonso : 'Tornare in F1? Forse se sarò disperato' : Se mi mancherà? mancherà allo sport". Russel : "Quando cresci speri di arrivare in F1 e lui era un riferimento per il campionato. Mancherà" Norris : "Alonso mi ha insegnato molto. Con lui, a Daytona, ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi 2018. Tutto quello che c'è da sapere : Quale set up aerodinamico per Yas Marina? Lo Yas Marina Circuit, nella capitale degli Emirati Arabi, è una pista da medio/alto carico aerodinamico. Oltre ad avere lunghi rettilinei, presenta numerose ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi 2018. L'analisi tecnica della stagione : La lotta Mercedes " Ferrari non solo in pista Se da un lato, anche quest'anno, Mercedes si è aggiudicata entrambi i titoli mondiali, dall'altro ha perso lo status di dominatrice che aveva nelle ...