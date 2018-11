Foligno | a ponte Antimo disagi infiniti Si studia l' allargamento della strada

rgunotizie

: RT @Elenauu87: ????Ultimi posti disponibili???? PULLMAN UMBRIA per il raduno dei @famedalupi con fermate a: -Foligno - Terni - Ponte San G… - QUELLOCHENIONV1 : RT @Elenauu87: ????Ultimi posti disponibili???? PULLMAN UMBRIA per il raduno dei @famedalupi con fermate a: -Foligno - Terni - Ponte San G… - comeunadanzaa : RT @Elenauu87: ????Ultimi posti disponibili???? PULLMAN UMBRIA per il raduno dei @famedalupi con fermate a: -Foligno - Terni - Ponte San G… - lxa12501 : RT @Elenauu87: ????Ultimi posti disponibili???? PULLMAN UMBRIA per il raduno dei @famedalupi con fermate a: -Foligno - Terni - Ponte San G… -

(Di sabato 24 novembre 2018) Non c'è pace per. Il trafficatissimo incrocio tra via Piave, via Rubicone e via Campagnola è di nuovo oggetto di polemica. Ad alzare di nuovo la voce è il comitato omonimo, con l'ennesima ...