Firme false | Di Maio parla col testimone ma non lo riconosce

Firme false M5s Palermo - l’ex consigliera : “Si decise di ricopiarle perché nessuno pensò fosse una cosa grave” : “Tutti i moduli con le Firme rischiavano di essere nulli. Perciò si decise di ricopiarle. Ma non c’è stata alcuna volontà di commettere un falso ai danni dei nostri sostenitori. Eravamo inesperti, nessuno pensò che potesse essere una cosa tanto grave”. In questo modo Claudia La Rocca, ex consigliera regionale del M5s, ha spiegato in aula la vicenda delle Firme ricopiate per presentare la lista dei pentastellati alle comunali di ...