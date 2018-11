Firenze | femminicidio ' in trasferta' | messicano strangola fidanzata cinese in un ostello

Blastingnews

(Di sabato 24 novembre 2018) E' accaduto alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne in un Paese, l'Italia, dove dall'inizio dell'anno ci sono stati 106 femminicidi, uno ogni 72 ore. Un30enne, in vacanza acon la21enne, l'ha uccisa al culmine di una lite nella stanza dell'dove alloggiavano. Poi si è presentato alla hall per confessare il suo crimine.Vacanza afinisce con unIle la suadi cui non sono state rese note le generalità, erano in Italia per un viaggio di 'piacere'. Dal 20 novembre erano arrivati aper visitare la città sull'Arno, ripercorrere gli itinerari turistici classici e respirare bellezza. Oggi doveva essere l'ultimo giorno del loro soggiorno fiorentino, per poi ripartire. Ma il programma è decisamente saltato con un finale terribile per una lite degenerata, secondo ...