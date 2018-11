Fiorentina | lombalgia acuta per Marko Pjaca | il giocatore croato salterà il match con il

sportfair

(Di sabato 24 novembre 2018) L’esternonon potrà scendere in campo contro il Bologna per via di unaoccorsagli in Nazionale Stefano Pioli non potrà contare suin occasione deltrae Bologna, in programma domani allo stadio Dall’Ara. Ilha riportato un infortunio con la propria Nazionale, un guaio che lo costringerà a sedersi in tribuna senza poter scendere in campo.Questo il comunicato del club viola: “ACFcomunica che il calciatorenon sarà convocato per la partita di domani contro il Bologna a causa di unainsorta in Nazionale e che gli ha impedito di allenarsi con il resto del gruppo negli ultimi tre giorni“. Toccherà dunque a Pioli scegliere il sostituto di, che proverà a tornare a disposizione in occasione del prossimodellaL'articolo, ...