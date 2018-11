Finito incontro con Juncker | Conte | ' Trattativa avviata | non cediamo'

Christian Daghio - morto il campione italiano di thai boxe : era Finito in coma dopo un incontro. “Il ring era la sua vita” : È morto in thailandia il campione italiano di boxe Christian Daghio. Aveva 49 anni ed era originario di Carpi, in provincia di Modena. Daghio è deceduto in ospedale, dove era ricoverato dallo scorso 26 ottobre per i colpi ricevuti nell’ultima gara di pugilato. Lo sportivo aveva vinto sette titoli mondiali di thai boxe ed era recentemente passato alla boxe, diventando campione d’Asia. dopo un combattimento per la riconferma del ...