Fermati 50 tifosi Roma diretti a Udine con biglietti treno falsi : Roma , 24 nov., askanews, - Oltre 50 tifosi , a bordo del Frecciarossa 9406 Roma - Venezia di questa mattina, sono stati trovati in possesso di titoli di viaggio contraffatti o senza biglietto. Il ...

Betis-Milan - scontri tra ultras in quel di Siviglia : 20 tifosi Fermati : Betis-Milan, le notizie che arrivano da Siviglia parlano di scontri tra le tifoserie al di fuori dello stadio: i dettagli Ancora una volta siamo costretti a commentare l’inciviltà di alcuni ultras. Betis-Milan è iniziata con una notizia di cronaca, scontri tra tifosi delle due fazioni, proprio come ieri è accaduto in Russia ai tifosi giallorossi. Secondo gli spagnoli di Estadio Deportivo, sarebbero circa 20 i tifosi milanisti fermati ...