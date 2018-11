ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Femminicidio, perché le donne continuano a morire: “Dati falsati, si sottovaluta la violenza degli uomini” https://t.c… - beatlessound : RT @fattoquotidiano: Femminicidio, perché le donne continuano a morire: “Dati falsati, si sottovaluta la violenza degli uomini” https://t.c… - tabarro63 : RT @fattoquotidiano: Femminicidio, perché le donne continuano a morire: “Dati falsati, si sottovaluta la violenza degli uomini” https://t.c… - tralepagine : RT @fattoquotidiano: Femminicidio, perché le donne continuano a morire: “Dati falsati, si sottovaluta la violenza degli uomini” https://t.c… -

(Di sabato 24 novembre 2018) Stupite, critiche, indignate: le esperte di violenza sulle– statistiche, avvocate, sociologhe, persone che lavorano sia sul campo o che sulla violenza fanno ricerca da anni – non riescono a capacitarsi che la Polizia di Stato abbia diffuso, in vista della Giornata mondiale contro la violenza sulle, un rapporto, Questo non è amore, in cui il numero dei femminicidi relativi al 2018 risulta di sole 32morte,la gran parte dei 94 omicidi non sono considerati tali. A contestare la cifra è, anzitutto, chi i femminicidi li conta da oltre tredici anni, cioè la Casa delleper non subire violenza di Bologna, unica banca dati italiana, visto che nel nostro Paese non esiste ancora un Osservatorio nazionale sulla violenza sulle. “Da oltre tredici anni noi raccogliamo i dati dei femminicidi, e lo facciamo basandoci solo sulla cronaca, il che significa ...