blogo

: Fedez: 'Lascio la tv e mi concentro sulla musica'. Addio a X Factor? - tvblogit : Fedez: 'Lascio la tv e mi concentro sulla musica'. Addio a X Factor? - 73Misella : @Striscia @XFactor_Italia @maramaionchi @Fedez @weareafterhours @lostatosociale Mi dispiace ma per quanto vi sia in… -

(Di sabato 24 novembre 2018), al quinto anno come giudice di X, potrebbe mettere la parola fine alla sua esperienza come giudice nel talent show di Sky Uno.Il rapper e cantautore milanese, che, in queste settimane, sta procedendo con la promozione del suo nuovo album di inediti, Paranoia Airlines, ha espresso il desiderio di accantonare la televisione per concentrarsi esclusivamente: "la tv e mi".a X? pubblicato su TVBlog.it 24 novembre 2018 21:21.