Fedez | «La guerra che vorrei lasciarmi alle spalle»

vanityfair

: RT @coeurry: Ammetto che voglio la guerra interna Naomi vs Renza al ballottaggio con Fedez NERISSIMO costretto a scegliere (Renza, sicuro)… - sirskeletonmeow : RT @coeurry: Ammetto che voglio la guerra interna Naomi vs Renza al ballottaggio con Fedez NERISSIMO costretto a scegliere (Renza, sicuro)… - coeurry : Ammetto che voglio la guerra interna Naomi vs Renza al ballottaggio con Fedez NERISSIMO costretto a scegliere (Renza, sicuro) #XF12 - Daniela_Liotti : @tagadala7 @SpecchiaFran @matteosalvinimi @ChiaraFerragni @Fedez si ma chi ha fatto entrare migliiai di falsi migra… -

(Di sabato 24 novembre 2018) Il racconto di, ospite di Vanity Fair Stories, il primo festival di Vanity Fair, che, per due giorni, sabato 24 e domenica 25 novembre, all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano, ospita attori, cantanti, registi e artisti di ogni genere e tipo, va avanti per diapositive. Si parte dai ricordi d’infanzia, sulla neve. «Mia madre dice che ero molto più simpatico allora, di sicuro ero molto più gioioso», spiega il rapper, nel tornare bambino. La dedica è per mamma Tatiana, oggi sua manager, e papà Franco: ««Penso che abbiano fatto un buon lavoro, sono stati ottimi genitori». È con loro che, oggi come allora, può avere un dialogo disincantato: «Ruota tutto intorno alla fiducia. Per me è sempre stato bianco o nero, adesso sto iniziando a considerare le sfumature». La sfida più grande? «Imparare a fidarsi».LEGGI ANCHEAlessandro Borghi al Vanity Fair Festival: «Il potere della ...