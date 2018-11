Fedez dice addio alla tv | Troppa mediaticità attorno a me

A casa Ferragnez è già arrivato l’albero di Natale e Fedez si arrabbia : “Non potevamo aspettare dicembre ca**o?” : È il 16 novembre e casa Ferragnez è già arrivato l’albero di Natale: un grande abete (finto) spruzzato di bianco per ricreare l’effetto neve è comparso infatti nel salone dell’attico di Chiara Ferragni e Fedez. Ma il rapper non ha apprezzato l’anticipo con cui sono comparsi gli addobbi in casa: “Non è un po’ presto per l’albero di Natale?“, ha scritto infatti in una storia su Instagram rivolgendosi ...

X Factor - Luna e la dedica d'amore per Fedez - il giudice mostra l'anello e... cosa dice in diretta : Fedez anche quest'anno ha spezzato il cuore ad una concorrente: Luna ha dedicato, infatti, al giudice una canzone: 'lo sai che io ti amo veramenteee' ma lui in diretta lo ha mostrato...

X Factor - Luna e la dedica d'amore per Fedez - il giudice mostra l'anello e... : Fedez anche quest'anno ha spezzato il cuore ad una concorrente: Luna ha dedicato, infatti, al giudice una canzone 'lo sai che io ti amo veramenteee' ma lui in diretta lo ha mostrato e ha fatto capire ...

Alfonso Signorini dice la sua sulla festa di Fedez al supermercato : “Sono immagini tristi”. Leggi le sue parole : Mercoledì sera ospite a La Repubblica delle Donne, Alfonso Signorini ha commentato la festa di compleanno di Fedez organizzata in un supermarket milanese. Il direttore di Chi ha lanciato una mazzata contro il rapper... L'articolo Alfonso Signorini dice la sua sulla festa di Fedez al supermercato: “Sono immagini tristi”. Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Anche Maurizio Costanzo dice la sua e boccia la festa al supermercato di Fedez. Leggi la sua intervista… : Maurizio Costanzo boccia la festa al supermercato di Chiara Ferragni e Fedez Continua a far discutere la festa al supermercato di Fedez e Chiara Ferragni. Nonostante le scuse dei diretti interessati, arrivate a poche... L'articolo Anche Maurizio Costanzo dice la sua e boccia la festa al supermercato di Fedez. Leggi la sua intervista… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Fedez - Chiara Ferragni e e il linguaggio in codice : «Quando lasciamo il rubinetto del bagno aperto - vuol dire che...» : Fedez e il linguaggio in codice con Chiara Ferragni. I Ferragnez, novelli sposi, sembrano avere un'intesa perfetta e, a loro dire, avrebbero sviluppato anche dei "messaggi segreti" per...

Fedez promuove Asia Argento come giudice di X Factor 'Io la terrei' : 'Io con Asia mi trovo molto bene e trovo sia stata una delle scelte più azzeccate verso un giudice donna che sia mai stata fatta. Io la terrei'. Fedez promuove la collega giudice a X Factor e dice la ...

Asia Argento - Fedez la difende : 'Sbagliato escluderla da XFactor - è un ottimo giudice' : Fedez è stato ospite oggi negli studi di Rtl 102.5 durante 'W l'Italia' per parlare di X-Factor ed è intervenuto anche sul caso Asia Argento: 'Io con Asia mi trovo molto bene e trovo sia stata una ...

X Factor - Fedez : “Asia Argento? Io la terrei - è una delle scelte più azzeccate come giudice donna” : “Asia Argento? Io con lei mi trovo molto bene e penso che sia una delle scelte più azzeccate verso un giudice donna che sia mai stata fatta”. Così, ai microfoni di Rtl 102.5, Fedex, rapper e giudice di X Factor, si pronuncia su Asia Argento. E spiega: “Solitamente c’è sempre stato un problema: il giudice donna cambia ogni anno, perché alcune cose non vanno, a parte Mara Maionchi, che ormai è senatrice. Devo dire che su ...

XFactor - Fedez e il ritorno di Asia Argento : «Scelta più azzeccata mai fatta - incarna le caratteristiche del giudice» : Fedez torna sul caso Asia Argento e sul suo possibile ritorno a XFactor . Il giudice del talent di casa Sky infatti si è espresso a favore della collega, che ha lasciato il posto a seguito delle ...

ASIA ARGENTO GIUDICE AI LIVE DI X FACTOR 2018? Fedez LA DIFENDE/ Video : "è un valore aggiunto per i ragazzi" : ASIA ARGENTO, i fan acclamano il GIUDICE in vista delle Audizioni e Sky e FEDEZ la DIFENDE: "rappresenta un valore aggiunto per i ragazzi" (X FACTOR 2018). (Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 16:15:00 GMT)

Fedez/ Il giudice si deve ancora lasciar conquistare da qualcuno! (X Factor 2018) : Fedez, le Audizioni di quest'anno non hanno regalato ancora al giudice quel concorrente in grado di lasciarlo senza parole come accaduto negli anni precedenti. (X Factor 2018) (Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 07:47:00 GMT)