Federica Pellegrini contro la violenza sulle donne | ' Denunciare chi maltratta'

Caso Coni - anche Federica Pellegrini alza la voce : “lasciamo lo sport allo sport” : Federica Pellegrini e Daniele Lupo hanno detto la loro in merito al Caso Coni, i portabandiera azzurri di apertura e chiusura ai Giochi di Rio 2016 contro l’influenza del Governo sul Coni I portabandiera azzurri di apertura e chiusura ai Giochi di Rio 2016 Federica Pellegrini e Daniele Lupo si aggiungono ai tanti atleti italiani di punta che sono scesi in campo per difendere l’autonomia e la storia del Coni. Il campione di ...

Federica Pellegrini vince il Premio Fuoriclasse 2018 : ... tanti alfieri dell'italianità nel mondo come Anna Fendi e Red Canzian o rappresentanti di spicco del mondo politico e istituzionale come l'Assessore Regionale al Turismo Federico Caner, l'ex ...

Nuoto - verso Tokyo 2020 : Federica Pellegrini - Musso e Quadarella. La 4×200 sl femminile torna a prendere forma : Il compianto Alberto Castagnetti affermava che la profondità di un movimento natatorio lo si comprende dalla competitività della 4×200 stile libero. Ebbene, pensando al settore femminile, viene in mente la medaglia d’argento di Kazan 2015 con una frazione spettacolare di Federica Pellegrini da 1’54” ma anche con Alice Mizzau, Erica Musso e Chiari Masini Luccetti in grande spolvero. Dopo un periodo buio, in cui la sola ...

Nuoto - Cesare Butini : “Positivi i rientri di Detti - Martinenghi e Federica Pellegrini. Da sottolineare l’exploit di Erica Musso” : L’edizione 2018 del Trofeo Nico Sapio di Nuoto è ormai alle spalle e la nostra Nazionale è pronta per lanciare il proprio guanto di sfida in vista del Mondiale 2018 in vasca corta ad Hangzhou (Cina), programmato dall’11 al 16 dicembre. Nella piscina di Genova le prestazioni da sottolineare non sono mancate. E’ stato senza dubbio il meeting dei ritorni: Gabriele Detti nei 400 stile libero, autore di uno splendido riscontro su ...

Nuoto - il grande ritorno di Federica Pellegrini nei suoi 200 stile libero : un primo passo positivo ma c’è da lavorare : 1’54″30 e record della manifestazione. Il riscontro finale di Federica Pellegrini, nei suoi 200 stile libero in vasca corta, ha portato a questo riscontro. La piscina di Genova, sede del Trofeo Nico Sapio 2018, ha rivisto all’opera la campionessa di Spinea nella specialità in cui è nata ed è diventata una campionessa assoluta. Eravamo rimasti tutti a quella rimonta leggendaria ai danni della statunitense Katie Ledecky e ...

Nuoto - Gabriele Detti : “Non mi aspettavo di andare così forte”; Federica Pellegrini : “Mi sono piaciuta in questi 200 sl” : Un Trofeo Nico Sapio 2018 che era importante per due dei nostri più importanti rappresentanti del nostro Nuoto: Gabriele Detti e Federica Pellegrini, entrambi attesi oggi a due grandi ritorni. Il livornese, dopo i guai alla spalla, voleva delle conferme rispetto al lavoro svolto nei 400 stile libero mentre la veneta, a pieno regime come carichi di allenamento dopo un anno di transizione, si è cimentata nuovamente nella sua specialità preferita ...

LIVE Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2018 in DIRETTA : Federica Pellegrini ritrova i 200 stile. Gabriele Detti a caccia del pass mondiale sui 400 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Trofeo Nico Sapio 2018, il meeting di Nuoto in programma alla Piscina Sciorba di Genova che scioglierà le ultime riserve sulla Nazionale azzurra che andrà ad Hangzhou a rappresentare l’Italia fra un mese esatto. I fari oggi sono tutti puntati su Federica Pellegrini che torna al suo vecchio amore, i 200 stile libero, distanza di cui è campionessa del mondo in carica sia in ...

Trofeo Sapio alla Sciorba - Federica Pellegrini : «Felice di essere qui» | : Tanti i protagonisti della prima giornata della 45esima edizione del Premio alla Sciorba. La "Divina" seconda ma con un gran tempo personale. Vittoria-show di Bocchia e pass mondiale per Musso

Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2018 : Federica Pellegrini “Sono soddisfatta - domani torno sui 200 stile libero” : Una prima giornata molto significati al Trofeo Nico Sapio. Nella vasca da 25 metri piscina Sciorba di Genova non sono mancate le grandi prestazioni, in quelle che è anche la prima prova di qualificazione ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou. Federica Pellegrini è scesa in acqua nei 100 stile libero e la veneta ha chiuso al secondo posto, con l’ottimo tempo di 52”70, settima prestazione personale di sempre. Pellegrini ha poi ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2018. Federica Pellegrini convince sui 100 - Musso ai Mondiali - Cusinato e lo squalo Bocchia show! : Doveva essere un antipasto e invece è una bella portata ricca il 100 stile libero di Federica Pellegrini che strabilia con 52”70 nei 100 che, dice lei, continuano ad essere la sua gara e saluta il ritorno a altissimi livelli della compagna di staffetta Erica Musso, che vince i 400 e si qualifica, unica azzurra della giornata, per i Mondiali di Hangzhou. La prima giornata del Nico Sapio offre altri spunti di qualità, la bella prestazione di ...

Nuoto - Trofeo Nico Sapio 2018 : batterie. Duello Scozzoli-Martinenghi nei 100 rana - Federica Pellegrini bene nei 100 sl : Prima giornata di batterie nella piscina di Genova per il Trofeo Nico Sapio 2018 in vasca corta. Buoni i riscontri in casa Italia per un meeting che attira l’attenzione della nostra Nazionale, essendo qualificante anche per i Mondiali 2018 ad Hangzhou (vasca corta), in Cina, dall’11 al 16 dicembre. Il focus di queste prime heat è stato il confronto tra Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi nei 100 rana uomini. Il lombardo, rientrato da ...

Nuoto - trofeo Nico Sapio 2018. Federica Pellegrini e Gabriele Detti : scatta a Genova la difficile rincorsa al bis iridato : Inutile girarci attorno. I fari alla piscina Sciorba saranno tutti puntati su Federica Pellegrini e sul suo ritorno sui 200 stile libero. Un amore che sembrava finito all’indomani dell’inatteso oro di Budapest, un anno e tre mesi fa ma che finito non è mai. Un amore che è risbocciato da qualche giorno nella speranza di tornare a salire sul podio olimpico a Tokyo 2020, in quella che dovrebbe essere l’ultima recita di una interprete straordinaria ...

Nuoto - gli Azzurri presenti al Trofeo Nico Sapio 2018 : Federica Pellegrini guida la truppa italiana : 45esima edizione del Trofeo Nico Sapio di Nuoto, a Genova, che si avvicina sempre di più. La stagione natatoria invernale è entrata nel vivo e il meeting, dedicato alla memoria del giornalista Rai che morì con la selezione della Nazionale in conseguenza dell’incidente occorso al Convair Lufthansa in fase di atterraggio a Brema nel lontano 1966, (9-11 novembre) sarà il palcosceNico ideale su cui esibirsi. Un programma di gare che nelle ...