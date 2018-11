F1 – Ultime qualifiche super per Leclerc | il monegasco soddisfatto ad Abu Dhabi | “spero

sportfair

(Di sabato 24 novembre 2018) Le parole di Charlesdopo la sua ultima qualifica con l’Alfa Sauber prima della nuova sfida in Ferrari: la soddisfazione delad AbuE’ Lewis Hamilton il poleman del Gp di Abu: il britannico della Mercedes ha segnato un tempone sul circuito di Yas Marina, conquistando la sua 83ª pole position in carriera. Una splendida doppietta Mercedes ad Abu, con Bottas alle spalle del campione del mondo. Seconda fila tutta Ferrari con Vettel e Raikkonen rispettivamente terzo e quarto. Ottima prestazione di Charles, alla sua ultima qualifica con l’Alfa Sauber, prima della nuova avventura con la Ferrari: “abbiamo fatto un grande lavoro perchè ieri era molto difficile anche questa mattina nelle fp3, alla fine abbiamo trovato la strada giusta in tempo e sono contentissimo di questa ottava posizione“, ha dichiarato il ...