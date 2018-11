F1 – Rosberg non fa sconti | “addio Alonso? La verità è che nessuno lo vuole! Differenze

sportfair

(Di sabato 24 novembre 2018) Al termine delle qualifiche del GP di Abu Dhabi, Nico, ospite a Paddock Live, ha espresso il suo parere, senza peli sulla lingua, in merito all’addio die al dualismo Hamilton-Vettel in stagione Sono da poche terminate le ultime qualifiche della stagione con la Mercedes a farla ancora da padrone. In poleposition Lewis Hamilton, davvero troppo veloce per gli avversari. Subito dietro Valterri Bottas. Sono anche le ultime qualifiche di Fernandoche dal prossimo anno non correre più in F1. A commentare l’addio dello spagnolo, si è presentato una vecchia conoscenza della F1, Nico, che ha espresso il suo parere senza peli sulla lingua: “che peccato l’addio di, tutti lo vorrebbero vedere davanti in lotta per le vittorie, perchè come pilota è uno dei più forti. È un peccato che negli ultimi 4 anni sia lì dietro e finisca così. ...