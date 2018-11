F1 oggi | GP Abu Dhabi 2018 sabato 24 novembre | a che ora iniziano le qualifiche e come

Roma - non solo villette abusive : le mani dei clan sulle case popolari. Alloggi strappati anche per piccoli “debiti” : Non solo villette abusive: ci sono anche le case popolari sottratte con la forza. L’ultimo decreto di rilascio il direttore generale, Andrea Napoletano, l’ha firmato pochi giorni fa, il 16 novembre. Così prima di Natale (forse), anche l’Ater Roma, la società che gestisce l’edilizia pubblica nella Capitale per conto della Regione Lazio, potrà essere pronta ad operare il suo di maxi-sgombero. Già, perché di Casamonica & Associati in ...

Roma - non solo villette abusive : le mani del clan sulle case popolari. Alloggi strappati anche per piccoli “debiti” : Non solo villette abusive: ci sono anche le case popolari sottratte con la forza. L’ultimo decreto di rilascio il direttore generale, Andrea Napoletano, l’ha firmato pochi giorni fa, il 16 novembre. Così prima di Natale (forse), anche l’Ater Roma, la società che gestisce l’edilizia pubblica nella Capitale per conto della Regione Lazio, potrà essere pronta ad operare il suo di maxi-sgombero. Già, perché di Casamonica & Associati in ...

Sebastian Vettel - GP Abu Dhabi F1 2018 : “Puntare alla vittoria? Sarà difficile. oggi mancava velocità” : Sebastian Vettel non può ritenersi soddisfatto dopo le prove libere del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Yas Marina. Il pilota della Ferrari ha concluso la prima sessione a oltre due secondi da Max Verstappen, poi nel secondo turno è riuscito a risalire parzialmente la china ma è comunque risultato il peggiore dei magnifici sei. Il tedesco ha analizzato la situazione nelle consuete dichiarazioni ...

F1 oggi - GP Abu Dhabi 2018 : a che ora iniziano le prove libere e come vederle in tv. Il calendario completo : Ultima tappa stagionale per il circus della Formula 1, che si trasferisce sul circuito cittadino di Yas Marina per il Gran Premio di Abu Dhabi 2018. Lewis Hamilton si è già assicurato la conquista aritmetica del quinto titolo iridato della carriera con due gare d’anticipo mentre la Mercedes ha conquistato il quinto Campionato costruttori consecutivo in occasione dell’ultimo weekend di Interlagos. La Ferrari esce così dal Mondiale ...

Roma - operazione contro il clan dei Casamonica. oggi la demolizione delle ville abusive : Dopo lo sgombero, inizia questa mattina la demolizione ordinata dal Comune. La sindaca Raggi esulta: 'Abbiamo detto stop a 30 anni di illegalità'. Per Salvini è un 'Bel segnale per Roma'. Sul posto ...

Maltempo - Di Maio : "Ben svegliati ai partiti che oggi scoprono gli abusi. Troppe strutture che non fanno loro dovere" : "Per adesso stiamo vicino alle popolazioni colpite dai disastri nelle ultime ore e monitoriamo l'andamento delle piogge nei prossimi giorni" perché "l'allerta è ancora in atto". Lo afferma il vice ...

Maltempo - Di Maio : “Ben svegliati ai partiti che oggi scoprono gli abusi. Troppe strutture che non fanno loro dovere” : “Per adesso stiamo vicino alle popolazioni colpite dai disastri nelle ultime ore e monitoriamo l’andamento delle piogge nei prossimi giorni” perché “l’allerta è ancora in atto”. Lo afferma il vice premier Luigi Di Maio intervistato sul Maltempo che ha colpito tutta Italia, ricordando che “come governo abbiamo sbloccato le risorse che servivano per mettere a posto il territorio, non vogliamo più che si ...

LA PASTA NON FA INGRASSARE/ Giornata Mondiale - oggi 25 ottobre : tabù sfatato - non è vero che a cena fa male.. : La PASTA non fa INGRASSARE: in occasione del World PASTA Day ecco alcuni consigli da parte dei nutrizionisti su uno degli alimenti più amato e consumato al mondo(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 15:17:00 GMT)

Foggia - contrabbando di gasolio : due arresti e 6 distributori abusivi sequestrati : Due persone, entrambe con precedenti penali, sono state arrestate e altre 9 denunciate con l’accusa è di contrabbando di prodotti energetici. L’operazione, condotta dalla Guardia di finanza di Foggia e che ha portato al sequestro di oltre 60mila litri di gasolio agricolo e sei distributori di carburante abusivi, era finalizzata a reprimere il fenomeno della distribuzione per usi non consentiti di gasolio destinato all’agricoltura, ...

IL PRINCIPE ABUSIVO - RAI 4/ Streaming video del film con Christian de Sica (oggi - 12 ottobre 2018) : Il PRINCIPE ABUSIVO, il film drammatico in onda su Rai 4 oggi, venerdì 12 ottobre 2018. Nel cast: Alessandro Siani che ha diretto anche la regia, Christian de Sica e Serena Autieri. (Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 19:22:00 GMT)

IL PRINCIPE ABUSIVO/ Su Rai 4 il film con Alessandro Siani (oggi - 12 ottobre 2018) : Il PRINCIPE ABUSIVO, il film drammatico in onda su Rai 4 oggi, venerdì 12 ottobre 2018. Nel cast: Alessandro Siani che ha diretto anche la regia, Christian de Sica e Serena Autieri. (Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 09:43:00 GMT)

Di Maio : 'Deficit al 2% non è tabù. Decreto ponte Genova oggi al Quirinale' : Se serve altro, facciamo deficit positivo che pagheremo nei prossimi anni, visto che le nostre misure faranno crescere l'economia oltre quello che prevedono i tecnici'. Reddito di cittadinanza. E sul ...

Di Maio : soglia del 2% di deficit non è tabù | E sul dl Genova : entro oggi al Quirinale : "Non è una sfida a fare deficit, ma a mantenere le promesse tenendo in ordine i conti e lasciando ai nostri figli e ai nostri nipoti un'Italia migliore" Lo ha detto il vicepremier, che su Genova rassicura: "E' stato scritto tanti giorni fa ed è pronto".