F1 | Mick Schumacher fa le spalle larghe | “il confronto con mio padre? Non è un problema

Mick Schumacher non parla di papà. E fa bene : Nemmeno gli amici più stretti di Mick Schumacher sanno qualcosa sulle condizioni del padre. Uno dei più vicini al 19enne campione di F3, il pilota Nicklas Nielsen, ha sottolineato il talento e la personalità del tedesco: “Lo conosco molto bene, anche nel privato“, ha detto giornale olandese BT. “E’ un ragazzo molto calmo e tranquillo, […] L'articolo Mick Schumacher non parla di papà. E fa bene sembra essere il ...

Race of Champions - Mick Schumacher correrà in coppia con Vettel : Mick Schumacher affiancherà Sebastian Vettel nel Team Germany alla prossima Race of Champions, che si terrà a Città del Messico il 19 e 20 gennaio 2019, nella parte dello stadio dell'Autodromo Hermanos Rodriguez. Lo ha confermato lo stesso pilota tedesco, neo campione della Formula 3 Europea.Sulle orme di Michael. Dal 2007 al 2012, Michael Schumacher - proprio in coppia con Vettel - ha vinto per sei volte consecutive la Nations Cup con il Team ...

Incidente Macao - il messaggio di Mick Schumacher : “faccio i miei auguri a tutte le persone ferite” : Il pilota tedesco ha chiuso al quinto posto la Coppa del Mondo di F3 a Macao, caratterizzata dal terribile Incidente occorso a Sophia Floersch Un impatto violentissimo, che ha subito fatto capire la gravità della situazione. Quanto accaduto a Sophia Floersch nel corso della Coppa del Mondo di F3 a Macao ha tenuto tutti col fiato sospeso, vista la spettacolarità dell’Incidente che fortunatamente non ha fatto vittime e che ha ...

F1 - Prost sicuro : 'Mick Schumacher dimostrerà il proprio valore in Formula 2' : Interpellato dal quotidiano Sport Bladet sulla crescita di Mick Schumacher, Alain Prost si è detto curioso di scoprire il potenziale del tedesco in Formula 2, sottolineando come la crescita avanzata in Formula 3 sia stata ...

Coppa del Mondo di F3 - Ticktum si prende la Gara di Qualifica : Mick Schumacher chiude al sesto posto : Il pilota Red Bull si prende la Gara di Qualifica, preparandosi al meglio in vista dell’evento più importante del week-end di Macao Daniel Ticktum continua a dominare il fine settimana di Macao, chiudendo al comando la Gara di Qualificazione della Coppa del Mondo di F3. Dopo aver subito il sorpasso al via di Callum Ilott, il pilota Red Bull non si è perso d’animo riprendendosi la testa della classifica dopo un giro, ...

Coppa del Mondo di F3 - Dan Ticktum strappa la pole position a Ilott : solo nono Mick Schumacher : nonostante la zampata di Ilott a tre minuti dalla fine, Ticktum è riuscito a sorprenderlo e a conquistare la pole nella Coppa del Mondo di F3 a Macao Sarà una Coppa del Mondo di Formula 3 esaltante quella che andrà in scena nella notte italiana a Macao, una gara che vedrà scattare dalla pole position Daniel Ticktum dopo lo splendido tempo fatto segnare in qualifica. Il pilota Red Bull ha fermato il crono sul 2’09?910, rifilando quattro ...

Mick Schumacher corre a Macao : per vincere come il papà e lo zio Ralf : Il figlio del sette volte campione del mondo ci arriva con il titolo vinto nell'europeo di F3 e ritrova lo stesso rivale, il britannico Dan Ticktum. La sua missione è semplice, vincere: per diventare ...

F1 - Sainz mette in guardia Mick Schumacher : “il cognome può aiutarlo - ma non entrerà mai nel circus se…” : Il pilota spagnolo si è soffermato sulla situazione di Mick Schumacher, esprimendo il proprio punto di vista sul futuro del giovane tedesco Il futuro in Formula 1 per Mick Schumacher pare ormai scritto, dopo la vittoria del titolo europeo di Formula 3. Un traguardo che in molti profetizzano per il giovane tedesco, messo però in guardia da chi l’etichetta di figlio d’arte la conosce benissimo. Photo4/LaPresse Carlos Sainz Jr. ...

Mick Schumacher - nel nome di papà Michael : ... ma anche di giochi, sorrisi, amicizie, scoperte, relazioni? E come fa a ricominciare con una disciplina che, in ogni istante, lo riporta al mondo sospeso del padre? Domande senza risposta ma con un ...

Michael Schumacher/ Jean Todt : “La situazione è triste. Peccato non possa vedere Mick in pista...” : Michael Schumacher, Jean Todt: “La situazione è triste. Peccato non possa vedere Mick in pista...”. Le ultime notizie sull'ex pilota della Ferrari: parla l'ex capo squadra del Cavallino(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 15:42:00 GMT)

Mick e Michael Schumacher : freni Brembo - ma quante differenze! : Quando Michael Schumacher, a fine 2006, lasciò la Formula 1 con un bottino di 91 GP vinti, 68 pole e 7 titoli iridati, tutti ottenuti utilizzando i freni Brembo, molti si chiesero chi ne avrebbe raccolto l’eredità. Nessuno all’epoca poteva immaginare che il potenziale erede si annidasse in famiglia. D’altra parte il figlio Mick aveva […] L'articolo Mick e Michael Schumacher: freni Brembo, ma quante differenze! sembra essere il primo su ...